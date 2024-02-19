На Нікопольщині пошкоджено лінію електропередач і пекарню, на Донеччині – школи: ситуація в регіонах

У самому Нікополі снарядами понівечені чотири оселі

Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – два обстріли (19 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район із мінометів та артилерії. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 9 вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали Хотінська (4 вибухи) та Середино-Будська (5 вибухів) громади. Попередньо – без наслідків.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 81 вибух з мінометів, артилерії, РСЗВ та АГС. Обстрілів зазнали Хотінська, Миколаївська сільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Минулої доби окупанти завдали 402 удари по 12 містах та селах області. Рашисти здійснили 15 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Малої Токмачки й Степового, 144 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Малинівці, Роботиному, Чарівному, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці, Левадному та Новоіванівці, а також вгатили 2 авіаснарядами по Малій Токмачці.

241 артобстріл прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Малої Токмачки, Кам'янського та інших населених пунктів на лінії вогню. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків.

Дніпропетровщина

Вчора вдень росіяни скерували на Нікопольщину шість дронів-камікадзе, двічі ворог бив з важкої артилерії, застосували також «Град». Поцілили по районному центру, Марганецькій та Мирівській громадах.

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В останній – постраждала людина. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, пекарня і приватний будинок. У самому Нікополі снарядами понівечені чотири оселі та три господарські споруди. Зачепило й парник, гаражі, авто і лінію електропередач. Вночі агресор спрямував важку артилерію на Нікопольщину.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 5 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Лук‘янці, Гатище, Миколаївка та ін. Авіаударів завдали по с. Вільхуватка, Петропавлівка, Борова.

Вчора окупанти завдали ударів по с. Вільшана Купʼянського району. Інформація щодо руйнувань не надходила. Внаслідок ворожого обстрілу у с. Борова Ізюмського району пошкоджені будівлі ДНЗ, будівля відділку поліції, двоповерховий багатоквартирний будинок, приватний будинок, терапевтичне відділення Борівської ЦРЛ, казначейство. Постраждалих немає.

Луганщина

Ворог посилив не тільки атакувальний тиск на Білогорівку, а й артилерійський та мінометний – по всій смузі нашої відповідальності. За добу противник здійснив 141 обстріл (628 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Красногорівка, Селидове, смт Желанне, смт Очеретине, с. Малинівка, с. Новопокровське, с. Новоселівка Перша, с. Соловйове, с. Шевченко Перше.

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Пошкоджено 18 житлових будинків, спортивно-оздоровчий комплекс, ЛЕП, дві школи, господарча споруда. На Донеччині за добу: двох поранених.

Миколаївщина

Вчора протягом дня ворог обстрілював з артилерії населені пункти Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Також ворог спрямував FPV-дрони по акваторії Очаківської та Куцурубської громад. Вдень акваторія Очаківської громади зазнала артилерійського обстрілу. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 21 обстріл (88 снарядів), з них по м. Херсон – сім обстрілів (16 снарядів). Росіяни поцілили у райони восьми населених пунктів області:

Херсон, Антонівка, Садове, Гончарне, Кринки, Первомайське, Зеленівка (Херсонський район);

Львове (Бериславський район).

Ворогом влучено в припортову інфраструктуру

у м.Херсон. За добу постраждалих немає.

Нагадаємо, розпочалася 726-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення.