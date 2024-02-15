Сербія отримала нове озброєння від РФ попри міжнародні санкції – AP

Наразі Сербія є єдиною європейською країною, що не приєдналася до санкцій Євросоюзу проти РФ після повномасштабного вторгнення

Росія поставила Сербії чергову партію озброєння попри накладені на Москву санкції через її повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Про це пише Accosiated Press.

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Так, Сербія отримала нову станцію радіоелектронної боротьби «Репеллент-1». Її представив сербський президент Александар Вучич перед Днем державності країни 15 лютого, який відзначають військовим парадом.

«Він (Репеллент-1 – «Главком») не такий потужний, як «Красуха», але він чудовий», – сказав Вучич.

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АР пише, що РФ доставила цю зброю Сербії кілька місяців тому, попри те, що її повітряний простір майже повністю оточений країнами-членами НАТО, які погодилися з західними санкціями проти Росії.

Нині Сербія – єдина європейська країна, яка не приєдналася до санкцій ЄС після початку повномасштабної війни Росії проти України.

«Репеллент-1» – російська станція радіоелектронної боротьби, яка призначена для придушення роботи безпілотників на відстані до 30-35 км. Установка важить більш як 20 тонн. Вона була розроблена у 2016 році.

Цю станцію росіяни використовували й під час повномасштабного вторгнення в Україну. ЗСУ неодноразово знищували цей вид озброєння, зокрема у червні 2022 року – тоді «Репеллент-1» знищили у районі Херсону. У липні 2022 року повідомлялося про знищення станції в районі Каховської ГЕС.

Нагадаємо, Сербія розглядає можливість відновлення обов'язкової військової служби з огляду на напруженість на Балканах та в інших країнах Європи.

До слова, Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, якими вона обстрілює Україну.