Поблизу Києва виявлено схрон зброї РФ: деталі (фото)

Схрон з бойовими засобами ураження обладнали росіяни ще у період окупації населеного пункту Київщини

СБУ виявила три схрони з російською зброєю та вибухівкою: серед вилученого – гранатомети ворожих ДР

Служба безпеки виявила у різних регіонах України три схрони зі зброєю та боєприпасами окупантів. Один з них росіяни залишили під час втечі з Київщини, щоб потім сховане озброєння могли використовувати російські ДРГ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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«Ще один тайник з бойовими засобами ураження, облаштований рецидивістом, що намагався продати їх криміналітету на заході України.

Серед вилученого – арсенал російських гранатометів, понад 15 кг вибухівки з електродетонаторами та автоматична зброя», - йдеться у повідомленні.

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Так, на Київщині:

співробітники СБУ виявили в Бучанському районі добре замаскований схрон із озброєнням російського виробництва.

Тайник був облаштований під підлогою покинутої будівлі в одному із селищ поблизу столиці.

У ході огляду схованки правоохоронці вилучили:

5 гранатометів, у тому числі протитанкових;

12 бойових гранат Ф-1, РГД-5 та РГО.

Встановлено, що схрон з бойовими засобами ураження обладнали рашисти ще у період окупації населеного пункту.

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Однак під час втечі загарбників з Київщини вони залишили тайник для російських диверсійно-розвідувальних груп. За наявними даними, ворожі ДРГ планували використати сховане озброєння для вчинення диверсій на території столичного регіону.

У Закарпатській області:

Викрито кримінальника, який відбуває покарання у виправній установі за незаконний збут зброї. Як встановило розслідування, до арешту зловмисник заховав арсенал засобів ураження поблизу місцевого кар’єру. Перебуваючи за ґратами, він намагався продати приховане озброєння через власні зв’язки «на волі».

Під час комплексних заходів з тайника вилучено:

велику партію тротилу і пластиду з електродетонаторами;

сім бойових гранат;

майже 600 набоїв до стрілецької зброї.

На Вінниччині:

Затримано торгівця зброєю, який хотів продати криміналітету російський автомат Калашникова, понад тисячу набоїв та десяток бойових гранат. «Трофейну» зброю він ховав на території власного домоволодіння.

У межах кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

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Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Раніше ЗСУ у будинку на Макарівщині Київської області, частина населених пунктів якої перебувала під окупацією російських військ, виявили сховок зі зброєю та боєприпасами.