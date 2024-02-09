Україна вийшла з трьох угод із країнами СНД

У новому році держава продовжує вихід з угод з країнами СНД

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вихід України ще з трьох міжнародних угод із державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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«Здійснено вихід України з Угоди про співробітництво держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі зростанням захворюваності на цукровий діабет, вчиненої 14.11.2008 у м. Кишиневі», – поінформував він.

Також уряд під час засідання ухвалив рішення про вихід України з Угоди про принципи та порядок виконання військових перевезень. Дана угода була вчинена 15 травня 1992 в столиці Узбекистану місті Ташкент.

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Окрім того, за словами посадовця, було здійснено вихід України з Угоди про профілактику йод-дефіцитних станів серед населення держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, що була підписана в 2001 році у білоруській столиці.

Нагадаємо, у січні Україна розірвала домовленість із СНД про співпрацю командувачів прикордонними військами.

Крім того, Зеленський доручив Міністерству закордонних справ України надіслати Виконавчому комітету Співдружності Незалежних Держав відповідне повідомлення. Зазначимо, що цей указ став першим, який глава держави підписав у 2024 році.

До слова, Уряд Молдови ухвалив рішення щодо виходу з угод у рамках СНД.

Зазначається, що у 2023 році парламент Молдови денонсував 55 угод у рамках СНД, для 36 з них уже погоджено із секретаріатом Співдружності припинення всіх правових ефектів договорів. Загалом, за словами прессекретаря, Молдова підписала 282 різні угоди в рамках Співдружності.