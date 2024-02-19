«Історичний злам». Нардеп розповів, як США змінили підхід стосовно безпеки в Європі

Ймовірно, що Штати хочуть змусити Європу і взяти на себе основну частину допомоги Україні

«І нам, і Європі потрібно буде стати більш дорослими та самостійними, хочемо ми цього, чи ні»

Ймовірно, Сполучені Штати Америки хочуть змусити Європу займатися власною безпекою самостійно. Принаймні, в тих напрямках, які вони зможуть подужати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки у повітрі відчувався історичний злам. У кулуарах всі говорили про те, що США зміщує свій акцент безпекової допомоги з Європи на Тихоокеанський регіон. І думали, що з цим робити далі.

Дуже схоже на те, що США дійсно хочуть змусити Європу займатися власною безпекою самотужки в тих напрямках, де вони здатні. Наприклад, у збільшенні виробництва боєприпасів, артилерії, бронетехніки, безпілотників, нарощуванні піхотних з'єднань тощо.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема так видається, що Штати хочуть змусити Європу і взяти на себе основну частину допомоги Україні. Натомість США готові надалі надавати Європі гарантії безпеки та ядерну парасольку, тобто втручатися у європейські проблеми лише у разі крайньої необхідності», – написав він.

Нардеп зазначив, що складається враження, що дуже жорстка позиція України, яка весь час нагадує нашим стратегічним партнерам про їхні зобов'язання – це єдине, що поки що утримує США в Європі.

«Так було і цього разу, коли на конференції Президент Володимир Зеленський чітко сказав, що розраховує на США і не припускає думки, що вони припинять нам допомагати. У відповідь нам були надані запевнення, що американська допомога продовжиться.

Така жорстка позиція України та її керівництва змушує наших заокеанських союзників мобілізовуватися навіть в умовах внутрішньополітичної турбулентності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Можливо, вони і хотіли би скинути з себе цей тягар. І, можливо, Штатам не до Європи та нас з їхніми внутрішніми проблемами та політичними іграми. Але така відверта відмова від допомоги нам з боку Штатів буде розцінена не тільки у Європі, але і серед інших демократичних країн світу вкрай негативно. Тому, шанси на подальшу підтримку з боку США зберігаються досить великі», – додав нардеп.

Проте, за словами Чернєва, потрібно розуміти, що в таких обсягах, що ми очікуємо цього року, американська допомога може стати останньою:

«Звісно, вони ще будуть надавати нам номенклатуру, яку не здатна забезпечувати Європа. Але все решта доведеться виробляти самотужки чи розраховувати на європейців.

І нам, і Європі потрібно буде стати більш дорослими та самостійними, хочемо ми цього, чи ні».

Зазначимо, 16-18 лютого у Мюнхені відбулася міжнародна безпекова конференція. Це головний безпековий форум у світі, який щорічно працює в середині лютого в столиці Баварії. Цього року він відбудеться в 60-й раз. Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на головній сцені Мюнхенської конференції з питань безпеки. Зокрема, під час свого виступу український лідер уперше прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки, а також згадав про мобілізацію в Україні, розвиток виробництва дронів і смерть Навального.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом Зеленський назвав дуже результативною свою участь у Мюнхенській конференції безпеки цього року. Український погляд на світовий порядок денний був підтриманий партнерами.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки отримують значні переваги, надаючи допомогу Україні. Це пов'язано з тим, що надання військової допомоги Україні дало змогу США створити тисячі робочих місць у щонайменше 38 штатах. Відтак провідні виробники озброєння інвестували мільярди доларів у нові підприємства.

Раніше повідомлялось, що Франція надасть Україні до €3 млрд військової допомоги.