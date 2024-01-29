ЗСУ просунулися в Запорізькій області: аналіз ISW

Бойова діяльність окупантів є більш інтенсивною на лінії Куп’янськ-Лиман, ніж навколо Бахмута

На різних ділянках фронту військові продовжують активно вести позиційні бойові дії. Збройні сили України просунулися на заході Запорізької області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військових

28 січня російські війська продовжували наступальні операції на північний схід і схід від Куп’янська, але не просунулися. Речник командувача Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська продовжують віддавати перевагу Куп’янському напрямку, а бойова діяльність росіян є більш інтенсивною на лінії Куп’янськ-Лиман, ніж навколо Бахмута.

Фітьо додав, що російські війська можуть перенести свій наступальний фокус із Куп’янська на інші частини сходу України, і зауважив, що російські сили збільшили використання безпілотників з 20-30 до 40 безпілотників на день.

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Російські блогери стверджували, що російські війська розвивають наступ у напрямку Піщаного, намагаючись вийти на річку Оскіл, а український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки на схід від Піщаного та поблизу Табаївки й Стельмахівки.

Армія РФ нещодавно просунулася на захід від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 січня, показують, що російські війська просунулися в полі на схід від Ямполівки.

Поблизу Бахмута 28 січня тривали позиційні бої, однак підтверджених змін фронту на цьому напрямку не було. Позиційні бої тривали поблизу Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки, Північного та Шумів.

Російські війська нещодавно підтвердили просування поблизу Авдіївки на тлі позиційних боїв у цьому районі. Український військовослужбовець, який служить на Авдіївському напрямку, заявив, що українські війська відтіснили російських військ від ресторану «Царська охота» і що російські війська постійно змінюють свою тактику.

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28 січня позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, однак підтверджених змін фронту на цьому ділянці не було. Речник українського Таврійського угруповання військ Олександр Штупун заявив, що російські війська посилили використання безпілотників (FPV) на Мар’їнському напрямку.

Повідомляється, що 28 січня українські війська просунулися на заході Запорізької області на тлі бойових дій у цьому районі. Російський блогер стверджував, що українські війська відвоювали кілька позицій на захід від Роботиного, хоча ISW не має візуального підтвердження цієї заяви.

28 січня тривали позиційні бої на лівобережжі Херсонщини в районі Кринок, але підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. Речниця Південного оперативного командування Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська, ймовірно, найближчим часом проведуть ротацію військ на Херсонському напрямку, оскільки російські війська мають труднощі з формуванням ударних груп у зв’язку з великими втратами.