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Окупанти посилили атаки на одному з напрямків – Генштаб

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти посилили атаки на одному з напрямків – Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткненн
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 14 лютого

Триває 721-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 14 лютого.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 159 авіаційних ударів, здійснив 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали: Кругле Харківської області, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області, Терни, Роздолівка, Часів Яр, Орлівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Долинка, Жовта Круча, Мала Токмачка Запорізької області; Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника в районі Ямполівки Донецької та Білогорівки Луганської областей.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак ворога в районі Авдіївки та ще 4 атаки біля Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 27 разів намагався покращити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку наступальних дій ворга не відмічено.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника східніше Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дій. Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 4 районах зосередження особового складу, 7 артилерійських засобах, 3 засобах ППО, 3 пунктах управління, 2 складах боєприпасів та 1 засобу радіоелектронної боротьби противника .

Теги: населення Миколаїв авіація Генштаб ворог ЗСУ втрати Костянтинівка

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