Вісім областей під масованим ворожим обстрілом: ситуація в регіонах 12 березня

Найбільше від ворожих обстрілів потерпають населені пункти Харківщини, Донеччини та Херсонщини

В Україні триває 382-й день повномасштабної війни Росії проти України. Під ударами російських військ минулої доби, 11 березня, перебували вісім областей України.

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Про ситуацію в інших регіонах станом на 9:00 повідомляємо з посиланням на дані обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – 2 обстріли, Новгород-Сіверський район, міномети та ВОГ. Без жертв та руйнувань.

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Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли територій 2 громад області: Білопільської та Великописарівської. Було зафіксовано 11 прильотів та 7 кулеметних «черг». Без втрат та руйнувань.

Запорізька

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Білогір'я, Ольгівське, Мала Токмачка, Полтавка, Малинівка, Червоне, Чарівне, Новоандріївка, Кам'янське. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів: Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам’янка. На Куп’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів Дворічної, Гряниківки, Масютівки, Кислівки і Піщаного.

Внаслідок вчорашніх ранкових обстрілів с.Западне Куп'янського району пошкоджено 2 приватних житлових будинки. Без постраждалих.

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Луганщина

Вчора на Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігав свою суттєву військову присутність у прикордонних районах. Також протягом попередньої доби окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, зокрема: Новоселівського, Невського, Кузьминого, Білогорівки, Діброви та Стельмахівки.

Російська влада продовжує заходи з примусової паспортизації населення Луганської області. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Сьогодні зранку – три потужні обстріли Авдіївки по житловим кварталам міста. Протягом ночі – інтенсивні ворожі обстріли м.Мар'їнка, с.Георгіївка, с.Побєда. Вночі – ракетний удар по по Лиману. За попередніми даними, ворог застосував С-300, інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється. Протягом доби ворог здійснив 48 обстрілів населених пунктів області, гатив з артилерії, РСЗВ «Ураган», «Град», здійснив авіаудар (тип ракети не встановлено), застосовував міномет, танк, ЗРК «С - 300.

Обстріляні Курахове, Костянтинівка, Авдіївка, с.Ласточкине, с.Іванопілля, с.Миколаївка, с.Хромове, с.Максимільянівка, с.Карлівка, Бахмут, с.Тоненьке, с.Времіївка, с.Новобахмутівка, с.Сєверне, Лиман. Пошкоджено 27 житлових будинків, з них: 18 – багатоповерхівки, а також – приміщення тубдиспансеру, автомобіль швидкої допомоги, 2 магазини, склад, паливозаправник, 2 цивільних автомобіля, залізнична колія, 2 ЛЕП, гараж, цех ПрАТ «АКХЗ», центр зайнятості.

На Донеччині: двоє загиблих, четверо поранених цивільних за добу.

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Миколаївщина

Сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Пошкодженно приватні будинки, багатоповерхівка. Додатково наслідки уточнюються. Постраждалих немає.

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ, ворог здійснює інтенсивні обстріли населених пунктів, серед яких: Новодмитрівка, Михайлівка, Дудчани, Зміївка, Веселе, Іванівка, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Республіканець, Червоний Маяк, Новосілка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Тягинка, Понятівка, Ромашкове та місто Херсон.

За минулу добу противник здійснив 29 обстрілів, випустивши 156 снарядів з важкої артилерії та «Градів». Херсон знову опинився під вогнем російських окупантів. На місці ворожого удару на Миколаївському шосе загинули троє людей, ще троє – поранені. Також російський снаряд влучив у підприємство, де був припаркований комунальний транспорт. Пошкоджено п'ять автобусів. На цій локації постраждалих немає.

З деокупованої території області евакуйовано 67 осіб.

Зазначимо, що сьогодні, 12 березня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. Почалися пожежі, пошкоджено будинки та багатоповерхівку.

Нагадаємо, в Офісі президента України заявили, що Збройні сили України мають ресурси та сили, щоб і надалі продовжувати обороняти Бахмут на Донеччині.