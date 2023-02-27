Під час російської атаки у Хмельницькому загинув рятувальник Владислав Дворак

Владиславу Двораку був 21 рік

Чоловік був командиром відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини м. Хмельницький

У результаті нічної ворожої атаки дронів на Хмельницький загинув рятувальник Владислав Дворак. Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні ворог атакував Хмельниччину. Після першого удару на місце відправилась рятувальна бригада, яка потрапила під повторний обстріл. Внаслідок удару загинув рятувальник Владислав Дворак», – йдеться у повідомлені.

Чоловік був командиром відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини м. Хмельницький. Загинув на 22-му році життя.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Очільник ДСНС висловив свої співчуття родині загиблого працівника та показав перші фото із місця влучання ворожих БпЛА в Хмельницькому.

5 фото На весь екран









Пізніше очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив про ще одну смерть надзвичайника у лікарні.

«Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя – рятувальника. Співчуття рідним та близьким загиблих», – написав начальник ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Україну дронами. У результаті обстрілу у Хмельницькому пошкоджено низку будівель та є жертви. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що було завдано три удари по місту.