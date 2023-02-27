Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Під час російської атаки у Хмельницькому загинув рятувальник Владислав Дворак

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під час російської атаки у Хмельницькому загинув рятувальник Владислав Дворак
Владиславу Двораку був 21 рік
фото: пресслужба ДСНС

Чоловік був командиром відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини м. Хмельницький

У результаті нічної ворожої атаки дронів на Хмельницький загинув рятувальник Владислав Дворак. Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

«Сьогодні ворог атакував Хмельниччину. Після першого удару на місце відправилась рятувальна бригада, яка потрапила під повторний обстріл. Внаслідок удару загинув рятувальник Владислав Дворак», – йдеться у повідомлені.

Чоловік був командиром відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини м. Хмельницький. Загинув на 22-му році життя.

Очільник ДСНС висловив свої співчуття родині загиблого працівника та показав перші фото із місця влучання ворожих БпЛА в Хмельницькому.

5 фото
На весь екран

Пізніше очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив про ще одну смерть надзвичайника у лікарні.

«Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя – рятувальника. Співчуття рідним та близьким загиблих», – написав начальник ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Україну дронами. У результаті обстрілу у Хмельницькому пошкоджено низку будівель та є жертви. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що було завдано три удари по місту.

Теги: ДСНС війна росіяни безпілотник Хмельницкий ворог обстріл Сергій Крук

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До відправки на передову всі машини пройшли техогляд, тож кожна з них готова до виконання завдань
Українські бійці отримали дрони, буси та «швидкі» від «Сталевого фронту» на 18 млн грн Волонтерська ініціатива
25 лютого, 13:32
Іран модифікує свої безпілотники-камікадзе, які надає Росії
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
Генштаб повідомив подробиці масованого обстрілу України
Генштаб повідомив подробиці масованого обстрілу України
Сьогодні, 06:40

Події в Україні

Чи вплине на атаки по Україні пошкодження літака А-50: роз’яснення Повітряних сил
Чи вплине на атаки по Україні пошкодження літака А-50: роз’яснення Повітряних сил
Росія змінює тактику ракетних обстрілів – розвідка
Росія змінює тактику ракетних обстрілів – розвідка
Чи можлива висадка російського десанту в Придністров’ї: роз’яснення «Півдня»
Чи можлива висадка російського десанту в Придністров’ї: роз’яснення «Півдня»
«Щось намічається». Очільник Миколаївщини закликав українців не ігнорувати сьогодні тривогу
«Щось намічається». Очільник Миколаївщини закликав українців не ігнорувати сьогодні тривогу
Правоохоронці затримали очільників катівні, яка діяла під час окупації Херсона (фото)
Правоохоронці затримали очільників катівні, яка діяла під час окупації Херсона (фото)
Окупованому селищу на Луганщині загрожує екологічна катастрофа
Окупованому селищу на Луганщині загрожує екологічна катастрофа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні
19K
У Росії переполох через вибухи в Маріуполі – британська розвідка
14K
Тривалої та виснажливої війни не буде
12K
В Україні лунала масштабна повітряна тривога
12K
Розвідка пояснила, навіщо ворог накопичує авіацію поряд з Україною
11K
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Сьогодні, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту