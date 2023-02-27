Під час російської атаки у Хмельницькому загинув рятувальник Владислав Дворак
Чоловік був командиром відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини м. Хмельницький
У результаті нічної ворожої атаки дронів на Хмельницький загинув рятувальник Владислав Дворак. Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.
«Сьогодні ворог атакував Хмельниччину. Після першого удару на місце відправилась рятувальна бригада, яка потрапила під повторний обстріл. Внаслідок удару загинув рятувальник Владислав Дворак», – йдеться у повідомлені.
Чоловік був командиром відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини м. Хмельницький. Загинув на 22-му році життя.
Очільник ДСНС висловив свої співчуття родині загиблого працівника та показав перші фото із місця влучання ворожих БпЛА в Хмельницькому.
Пізніше очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив про ще одну смерть надзвичайника у лікарні.
«Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя – рятувальника. Співчуття рідним та близьким загиблих», – написав начальник ОВА.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Україну дронами. У результаті обстрілу у Хмельницькому пошкоджено низку будівель та є жертви. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що було завдано три удари по місту.
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