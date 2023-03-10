У Криму окупанти готуються до евакуації: сформовано плани

Крим під російською окупацією з 2014 року

Окупанти формують перелік працівників та їх сімей, які підлягають першочерговій евакуації

У Криму окупаційні адміністрації почали формувати плани евакуації для своїх співробітників. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зокрема, окупанти формують перелік працівників та їх сімей, які підлягають першочерговій евакуації. У деяких містах плани вже сформовані й затверджені. Зокрема відповідний план зроблений у Красноперекопську.

«Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що «Росія тут навсєгда», як заявляє місцева пропаганда, й не мають на меті затримуватись в Україні надовго. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатації українських промислових потужностей на захоплених територіях», - повідомляє Центр нацспротиву

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Нагадаємо, в жовтні 2022 року після підриву Керченського мосту російські державні організації, що «вивчають» суспільну думку в РФ, провели термінове опитування щодо думки мешканців півострову про повернення Криму під контроль України.

Як повідомлялося, російські загарбники готуються до великого контрнаступу ЗСУ на півдні. На його межі Керченського півострова починають будувати загородження.