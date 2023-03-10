Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Криму окупанти готуються до евакуації: сформовано плани

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Криму окупанти готуються до евакуації: сформовано плани
Крим під російською окупацією з 2014 року
фото з відкритих джерел

Окупанти формують перелік працівників та їх сімей, які підлягають першочерговій евакуації

У Криму окупаційні адміністрації почали формувати плани евакуації для своїх співробітників. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, окупанти формують перелік працівників та їх сімей, які підлягають першочерговій евакуації. У деяких містах плани вже сформовані й затверджені. Зокрема відповідний план зроблений у Красноперекопську.

«Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що «Росія тут навсєгда», як заявляє місцева пропаганда, й не мають на меті затримуватись в Україні надовго. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатації українських промислових потужностей на захоплених територіях», - повідомляє Центр нацспротиву

Нагадаємо, в жовтні 2022 року після підриву Керченського мосту російські державні організації, що «вивчають» суспільну думку в РФ, провели термінове опитування щодо думки мешканців півострову про повернення Криму під контроль України.

Як повідомлялося, російські загарбники готуються до великого контрнаступу ЗСУ на півдні. На його межі Керченського півострова починають будувати загородження.

Теги: війна росія окупанти Крим

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на середу, 1 березня, на заході окупованого Криму пролунали вибухи
«Бавовна» в Криму: чому окупаційна влада приховує удари по військових об'єктах півострова
4 березня, 13:33
Керченський півострів, за задумом окупантів, має стати останнім рубежем оборони окупаційної армії під час боїв за Крим
«Останній рубіж» оборони Криму: окупанти зводять фортифікації на Керченському півострові
Вчора, 18:50
Служать окупантам у Криму: двоє уродженців Рівненщини постануть перед судом
Служать окупантам у Криму: двоє уродженців Рівненщини постануть перед судом
6 березня, 13:33

Події в Україні

Чому під час ракетних атак енергетики вимикають світло: роз'яснення Yasno
Чому під час ракетних атак енергетики вимикають світло: роз'яснення Yasno
Війська РФ готуються відновити наступ на Вугледар: ISW дав свій прогноз
Війська РФ готуються відновити наступ на Вугледар: ISW дав свій прогноз
Захоплення Запорізької АЕС. Євросоюз зробив заяву
Захоплення Запорізької АЕС. Євросоюз зробив заяву
У Криму окупанти готуються до евакуації: сформовано плани
У Криму окупанти готуються до евакуації: сформовано плани
Ризик ядерної війни та таємні переговори на «Азовсталі»: головне за ніч
Ризик ядерної війни та таємні переговори на «Азовсталі»: головне за ніч
Скільки ракет випустила Росія 9 березня? Генштаб повідомив подробиці
Скільки ракет випустила Росія 9 березня? Генштаб повідомив подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
14K
Ракетна атака на Львівщину: п'ятеро загиблих (фото, відео)
13K
Вони експортують зброю на мільярди. Тільки не в Україну
12K
Протести у Грузії. Кремль знайшов «винних» та звернувся до росіян
8310
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7507
Усі негайно в укриття: у Москві пролунав сигнал повітряної тривоги

Новини

Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
Вчора, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
Вчора, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Вчора, 06:58
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту