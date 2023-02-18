Деокупація. Що мають знати жителі захоплених територій

Наші на підході

Уже рік триває жорстока, нічим не вмотивована велика російсько-українська війна. В окупації опинились сотні населених пунктів – великих міст, невеликих містечок і сіл. Не всі їхні мешканці могли чи хотіли евакуюватися. Та рано чи пізно ворог буде розбитий і відступить. Кожен населений пункт буде звільнений від ворожої нечисті. Але деокупація хоч і радісний, очікуваний процес, та все ж цивільне населення має бути готовим до різного роду викликів.

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Хто б не прийшов у ваше місто: вагнерівці, кадирівці чи справжні російські буряти, їх обовязково виженуть з рідної української землі. Що б вони не брехали і які ганчірки не вішали б на будинки.

Про це нагадує редакція WAW, яка підготувала кілька важливих рекомендацій для тих, хто чекає на деокупацію, виклавши їх у короткому відеоролику. Отож,

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1. Передчуття

Якщо росіяни пропонують вам евакуацію, то в очі ввічливо їм відмовляйте, а подумки посилайте за маршрутом російського корабля. Бо в перекладі з окупантської «евакуація» означає «депортація». Наслідки такої евакуації можуть бути жахливими. Найімовірніше, ви залишитеся без прав та документів у чужій ворожій країні, де вас ніхто не зможе захистити.

2. Підготовка

Підготуйтесь до найгіршого сценарію. А саме до того, що прямо на вашій вулиці будуть бої. Ви маєте облаштувати або знайти укриття для себе, для своїх близьких та домашніх улюбленців.

Також потурбуйтесь про стареньких сусідів.

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Підготуйте запас їжі, води, ліків та свічок мінімум на три дні.

Телефон та повербанк тримайте завжди зарядженими.

Зберіть ідентифікаційні документи, гроші та критичні ліки. Носіть їх на собі: у надійній кишені, невеликій сумочці чи бананці.

Зберіть тривожну валізу з двома комплектами змінного одягу для всієї родини.

Будьте готові до екстреної евакуації з боку українських військових та волонтерів.

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3. Ворог біжить

Якщо деокупація вашого міста проходить за херсонським та харківським сценарієм, то ворог буде вправно кивати п’ятами. Але у росіян є одна особливість: коли вони кудись тікають, то лишають по собі не тільки гармидер і техніку, вони ще й усе навколо заміновують. Тому під час деокупації не гуляємо, незнайомі речі не чіпаємо. В адмінбудівлі, вокзали, школи не заходимо. Коли щура заганяють у кут, він найагресивніший. Тому не зв’язуйтесь з російськими солдатами і не потрапляйте їм на очі. Для захисту свого майна забийте вікна фанерою. Це захистить вікно не тільки від вибуху, а й від зацікавлених поглядів крадіїв унітазів та жіночої білизни.

4. Наші

Після того, як у новинах побачите назву вашого населеного пункту і далі слово звільнено, вітаємо, ви знову вдома! На повернення кожного села, містечка і міста чекає вся Україна. Ворог обов’язково піде з нашої землі. Або ляже в неї.