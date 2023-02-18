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Ганна Волкова Журналістка

Деокупація. Що мають знати жителі захоплених територій

glavcom.ua
На повернення кожного села, містечка і міста чекає вся Україна
фото з відкритих джерел

Наші на підході

Уже рік триває жорстока, нічим не вмотивована велика російсько-українська війна. В окупації опинились сотні населених пунктів – великих міст, невеликих містечок і сіл. Не всі їхні мешканці могли чи хотіли евакуюватися. Та рано чи пізно ворог буде розбитий і відступить. Кожен населений пункт буде звільнений від ворожої нечисті. Але деокупація хоч і радісний, очікуваний процес, та все ж цивільне населення має бути готовим до різного роду викликів.  

Хто б не прийшов у ваше місто: вагнерівці, кадирівці чи справжні російські буряти, їх обовязково виженуть з рідної української землі. Що б вони не брехали і які ганчірки не вішали б на будинки.

Про це нагадує редакція WAW, яка підготувала кілька важливих рекомендацій для тих, хто чекає на деокупацію, виклавши їх у короткому відеоролику. Отож,

1. Передчуття

Якщо росіяни пропонують вам евакуацію, то в очі ввічливо їм відмовляйте, а подумки посилайте за маршрутом російського корабля. Бо в перекладі з окупантської «евакуація» означає «депортація». Наслідки такої евакуації можуть бути жахливими. Найімовірніше, ви залишитеся без прав та документів у чужій ворожій країні, де вас ніхто не зможе захистити.

2. Підготовка

Підготуйтесь до найгіршого сценарію. А саме до того, що прямо на вашій вулиці будуть бої. Ви маєте облаштувати або знайти укриття для себе, для своїх близьких та домашніх улюбленців.

Також потурбуйтесь про стареньких сусідів.

Підготуйте запас їжі, води, ліків та свічок мінімум на три дні.

Телефон та повербанк тримайте завжди зарядженими.

Зберіть ідентифікаційні документи, гроші та критичні ліки. Носіть їх на собі: у надійній кишені, невеликій сумочці чи бананці.

Зберіть тривожну валізу з двома комплектами змінного одягу для всієї родини.

Будьте готові до екстреної евакуації з боку українських військових та волонтерів.

3. Ворог біжить

Якщо деокупація вашого міста проходить за херсонським та харківським сценарієм, то ворог буде вправно кивати п’ятами. Але у росіян є одна особливість: коли вони кудись тікають, то лишають по собі не тільки гармидер і техніку, вони ще й усе навколо заміновують. Тому під час деокупації не гуляємо, незнайомі речі не чіпаємо. В адмінбудівлі, вокзали, школи не заходимо. Коли щура заганяють у кут, він найагресивніший. Тому не зв’язуйтесь з російськими солдатами і не потрапляйте їм на очі. Для захисту свого майна забийте вікна фанерою. Це захистить вікно не тільки від вибуху, а й від зацікавлених поглядів крадіїв унітазів та жіночої білизни.

4. Наші

Після того, як у новинах побачите назву вашого населеного пункту і далі слово звільнено, вітаємо, ви знову вдома! На повернення кожного села, містечка і міста чекає вся Україна. Ворог обов’язково піде з нашої землі. Або ляже в неї.

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Теги: війна деокупація ворог евакуація населення місто депортація Україна укриття документи гроші шпигун росіяни

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Ганна Волкова

Деокупація. Що мають знати жителі захоплених територій
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