Байден у Києві. Росіяни в істериці (фото)
Під час візиту Байдена до Києва росіяни агонізують в соціальних мережах
Президент США Джо Байден прибув до Києва і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Зустріч двох лідерів пройшла на Михайлівській площі у столиці. Під звуки повітряної тривоги Байден вшанував пам'ять загиблих захисників України. Росіяни відразу відреагували на візит президента США до України в соціальних мережах.
- «Двоїх однією ракетою»,
- «Хіба візит хазяїна Зеленського щось виправить?»,
- «Хохли радіють, що до них прилетів дід»,
- «Два клоуни»,
- «Обдивляється майбутні польські території»,
- «Треба запустити бомбу».
Деякі росіяни намагаються «помирити» окупантів з українцями в коментарях. Росіяни та українці, мовляв, «братські народи», а нам треба бути добрішими та вирішувати всі проблеми миром.
На візит Байдена відреагували й кремлівські ЗМІ.
Пропагандисти написали: «Байден забув, що не збирався в Україну». До слова, у Кремлі візит Байдена ще не прокоментували.
Відреагували й приспішники відомого пропагандиста Соловйова.
Кремлівські пропагандисти вже назвали визіт Байдена до Києва «демонстративним приниженням Росії».
Попри істерику росіян, факт залишається фактом: до Путіна на поклони їздить тільки самопроголошений президент Лукашенко, у той час як Україну підтримує весь цивілізований світ.
Українці вже наповнили соціальні мережі мемами. У головних ролях, звичайно, Джо Байден.
Нагадаємо, що Джо Байден приїхав з неанонсованим візитом до Києва. Сьогодні зранку, 20 лютого, у Києві перекритий центр міста, обмежений рух автомобілів на Шулявському мості.
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