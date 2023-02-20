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Байден у Києві. Росіяни в істериці (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Байден у Києві. Росіяни в істериці (фото)
Президент США прибув до Києва, а росіяни біснуються в соціальних мережах
фото з відкритих джерел

Під час візиту Байдена до Києва росіяни агонізують в соціальних мережах

Президент США Джо Байден прибув до Києва і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Зустріч двох лідерів пройшла на Михайлівській площі у столиці. Під звуки повітряної тривоги Байден вшанував пам'ять загиблих захисників України. Росіяни відразу відреагували на візит президента США до України в соціальних мережах.

  • «Двоїх однією ракетою»,
  • «Хіба візит хазяїна Зеленського щось виправить?»,
  • «Хохли радіють, що до них прилетів дід»,
  • «Два клоуни»,
  • «Обдивляється майбутні польські території»,
  • «Треба запустити бомбу».
Байден у Києві. Росіяни в істериці (фото) фото 1

Деякі росіяни намагаються «помирити» окупантів з українцями в коментарях. Росіяни та українці, мовляв, «братські народи», а нам треба бути добрішими та вирішувати всі проблеми миром.

На візит Байдена відреагували й кремлівські ЗМІ.

Байден у Києві. Росіяни в істериці (фото) фото 2

Пропагандисти написали: «Байден забув, що не збирався в Україну». До слова, у Кремлі візит Байдена ще не прокоментували.

Відреагували й приспішники відомого пропагандиста Соловйова.

Байден у Києві. Росіяни в істериці (фото) фото 3

Кремлівські пропагандисти вже назвали визіт Байдена до Києва «демонстративним приниженням Росії».

Байден у Києві. Росіяни в істериці (фото) фото 4

Попри істерику росіян, факт залишається фактом: до Путіна на поклони їздить тільки самопроголошений президент Лукашенко, у той час як Україну підтримує весь цивілізований світ.

Українці вже наповнили соціальні мережі мемами. У головних ролях, звичайно, Джо Байден.

4 фото
На весь екран

Нагадаємо, що Джо Байден приїхав з неанонсованим візитом до Києва. Сьогодні зранку, 20 лютого, у Києві перекритий центр міста, обмежений рух автомобілів на Шулявському мості.

Теги: соціальні мережі Джозеф Байден США росіяни президент українці

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