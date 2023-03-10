Чи достатньо ЗСУ ресурсів для оборони Бахмута? Банкова відповіла

Українські захисники можуть не лише утримуватися на позиціях, а й проводити невеликі контрнаступи в околицях міста

Збройні сили України мають ресурси та сили, щоб і надалі продовжувати обороняти Бахмут на Донеччині. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Le Figaro.

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«Сьогодні у нас ще достатньо ресурсів, щоб утриматися там. Ми також можемо проводити невеликі контрнаступи в околицях. Але тактичні зміни мають відбутися», – наголосив посадовець.

За його словами, рішення українського військового командування залишитися в Бахмуті ґрунтується на наявних ресурсах, можливості їхнього доправлення туди, ризиках для українських військових та стратегічній важливості цієї мети.

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«На уявлення про реальність Бахмута впливає і ставлення до нього ЗМІ: за даними російських ЗМІ, місто вже взято», – додав Подоляк.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 березня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем засідання – ситуація навколо Бахмута та захист Херсона.

До слова, з'явилися супутникові знімки Бахмута після бомбардувань. Зокрема, на них можна побачити руйнування важливого моста і споруд.

Крім того, Міністерство оборони України фіксує чергову інформаційну атаку ворога щодо Бахмута.

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Раніше командувач Сухопутними військами генерал-полковника Олександр Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті.