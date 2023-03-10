Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи достатньо ЗСУ ресурсів для оборони Бахмута? Банкова відповіла

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чи достатньо ЗСУ ресурсів для оборони Бахмута? Банкова відповіла
фото з відкритих джерел

Українські захисники можуть не лише утримуватися на позиціях, а й проводити невеликі контрнаступи в околицях міста

Збройні сили України мають ресурси та сили, щоб і надалі продовжувати обороняти Бахмут на Донеччині. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Le Figaro.

«Сьогодні у нас ще достатньо ресурсів, щоб утриматися там. Ми також можемо проводити невеликі контрнаступи в околицях. Але тактичні зміни мають відбутися», – наголосив посадовець.

За його словами, рішення українського військового командування залишитися в Бахмуті ґрунтується на наявних ресурсах, можливості їхнього доправлення туди, ризиках для українських військових та стратегічній важливості цієї мети.

«На уявлення про реальність Бахмута впливає і ставлення до нього ЗМІ: за даними російських ЗМІ, місто вже взято», – додав Подоляк.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 березня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем засідання – ситуація навколо Бахмута та захист Херсона.

До слова, з'явилися супутникові знімки Бахмута після бомбардувань. Зокрема, на них можна побачити руйнування важливого моста і споруд

Крім того, Міністерство оборони України фіксує чергову інформаційну атаку ворога щодо Бахмута

Раніше командувач Сухопутними військами генерал-полковника Олександр Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті.

Читайте також: Окупанти знищили літак-символ Бахмута (відео)
Теги: Михайло Подоляк Бахмут ЗСУ контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Україна завжди памʼятатиме своїх героїв»: Зеленський відреагував на смерть Да Вінчі
«Україна завжди памʼятатиме своїх героїв»: Зеленський відреагував на смерть Да Вінчі
7 березня, 19:22
Український Герой, якого впритул розстріляли російські нелюди
Попередньо встановлено особу воїна, якого розстріляли окупанти – Генштаб
7 березня, 12:36
Британська розвідка повідомила про нову тактику Росії
Британська розвідка повідомила про нову тактику Росії
19 лютого, 10:44

Події в Україні

Навколішки перед домовиною зі сльозами на очах: як Залужний прощався із Да Вінчі
Навколішки перед домовиною зі сльозами на очах: як Залужний прощався із Да Вінчі
Чи достатньо ЗСУ ресурсів для оборони Бахмута? Банкова відповіла
Чи достатньо ЗСУ ресурсів для оборони Бахмута? Банкова відповіла
Ще одна країна дасть Україні новітні системи протиповітряної оборони
Ще одна країна дасть Україні новітні системи протиповітряної оборони
Прощання з Да Вінчі та хто винен у знищенні «Мрії». Головне за 10 березня
Прощання з Да Вінчі та хто винен у знищенні «Мрії». Головне за 10 березня
Розстріл українського воїна: президент готує заяву
Розстріл українського воїна: президент готує заяву
Польський генерал повідомив, скільки Україні потрібно танків для контрнаступу
Польський генерал повідомив, скільки Україні потрібно танків для контрнаступу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
14K
Перешкоджав обороні аеропорту в Гостомелі. Суд арештував ексдиректора «Антонова»
12K
Масштабна повітряна тривога тривала більше години
12K
Поліція Данії визначила яхту, яка може бути причетною до підриву «Північних потоків»
11K
Херсонщина: ЗСУ знищили велику групу диверсантів ворога разом із флотом
11K
Як велися таємні переговори, що зупинили штурм «Азовсталі»: деталі від CNN

Новини

«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
Вчора, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
Вчора, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
Вчора, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
9 березня, 06:58

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту