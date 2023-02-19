Зеленський провів засідання Ставки у новому форматі: слухав доповіді з фронту

Президент заслухав докладні доповіді на Ставці щодо кожної бойової позиції

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 19 лютого, провів засідання Ставки в новому, розширеному форматі. Доповідали і Головнокомандувач, і командувачі напрямків, і були доповіді безпосередньо з передової. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

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«Ми вирівнюємо ситуацію, робимо все, щоб підготувати наші дії – заплановані на перспективу, на найближчу перспективу. Головнокомандувач доповів щодо ситуації загалом на фронті, особливий акцент – на мобілізації, конкретній ситуації, тому, як і що здійснюється», – написав Зеленський.

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Президент заслухав докладні доповіді на Ставці щодо кожної бойової позиції, кожного найгарячішого напрямку. Бахмутський напрямок, ОСУВ «Хортиця» – була доповідь командувача генерала Сирського. Як захищаємо наші позиції, як посилюємо саме цей напрямок і скільки забираємо сил ворога.

Вугледарський напрямок, ОТУ «Донецьк» – доповідав генерал Содоль. «Ситуація дуже непроста. Боремось. Ламаємо окупанта та завдаємо Росії надзвичайно відчутних втрат. Ще раз і ще раз повторюю: що більше Росія втратить саме там, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України», – поділився глава держави.

Також Зеленський заслухав доповідь щодо ситуації на півдні. Зокрема, Одеський напрямок – доповідав генерал Гнатов. Ситуація без змін, контролюємо всі можливі перспективи.

«ОСУВ «Таврія» – доповідав генерал Тарнавський щодо конкретних результатів захисту. Дякую всім нашим воїнам, хто береже Запоріжжя і весь цей напрямок!», – сказав президент.

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Обовʼязково – Північний напрямок, Київ. Була доповідь генерала Наєва. Генерал доповів, що ситуація повністю під контролем, як і по всьому північному кордону.

Доповідь міністра внутрішніх справ – по формуванню нових бригад «Гвардії наступу». Є дуже хороші результати. Це дуже корисний досвід того, як можна і треба мотивувати людей.

«І такий формат роботи як на Ставці, так і в інформуванні щодо управління обороною буду підтримувати. Хочу, щоб наші люди знали і розуміли, що і як ми готуємо, що і як ми контролюємо. Звичайно, воєнні питання, деталі дій розвідки – це те, у чому всього не розкажеш. Але хочу, щоб саме зараз у наших людей була передбачуваність. І відчуття – відчуття, що Україна рухається до своїх цілей», – підсумував Президент.

Нагадаємо, Україна отримала від західних партнерів вагомі сигнали та конкретні домовленості щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за агресію та терор проти українського народу. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський у відеозверненні у суботу, 18 лютого.