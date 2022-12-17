Військові просять херсонців здати зброю, видану на початку війни

Херсонців просять здати зброю, отриману під час формування бригади тероборони

Жителів просять не приносити зброю та боєприпаси самостійно, а повідомити про її місце зберігання

Адміністрація військової частини А7053 просить херсонців добровільно здати зброю, яку вони отримали з 24 лютого по 1 березня, під час формування бригади територіальної оборони. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.



«Важливе повідомлення від адміністрації військової частини А7053. Військові просять херсонців добровільно здати зброю, отриману під час комплектування Херсонської бригади тероборони», – йдеться у повідомленні.

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Жителів просять не приносити зброю та боєприпаси самостійно, а повідомити про її місце зберігання. Звертатися необхідно до Херсонського РТЦК та СП (колишній міський військовий комісаріат.

«Добровільна передача зброї не передбачає кримінальної відповідальності та гарантує захист прав та свобод громадян, а також безпеку жителів деокупованих територій», – пояснив Янушевич.

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Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.

Додамо, що 38% збройних сил Росії вже виведено з ладу.