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Військові просять херсонців здати зброю, видану на початку війни

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Військові просять херсонців здати зброю, видану на початку війни
Херсонців просять здати зброю, отриману під час формування бригади тероборони
фото з відкритих джерел

Жителів просять не приносити зброю та боєприпаси самостійно, а повідомити про її місце зберігання

Адміністрація військової частини А7053 просить херсонців добровільно здати зброю, яку вони отримали з 24 лютого по 1 березня, під час формування бригади територіальної оборони. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

«Важливе повідомлення від адміністрації військової частини А7053. Військові просять херсонців добровільно здати зброю, отриману під час комплектування Херсонської бригади тероборони», – йдеться у повідомленні.

Жителів просять не приносити зброю та боєприпаси самостійно, а повідомити про її місце зберігання. Звертатися необхідно до Херсонського РТЦК та СП (колишній міський військовий комісаріат.

«Добровільна передача зброї не передбачає кримінальної відповідальності та гарантує захист прав та свобод громадян, а також безпеку жителів деокупованих територій», – пояснив Янушевич.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії. 

Додамо, що 38% збройних сил Росії вже виведено з ладу.

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Теги: військові боєприпаси Херсон

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