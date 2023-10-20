Ворог вгатив авіаснарядами по Оріхову, ракетний удар на Харківщині: ситуація в регіонах

Сьогодні під ранок рашисти вдарили з авіації по двох населених пунктах Херсонщини

Загарбники посилено наступають в районі Надії і поблизу Макіївки

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – чотири обстріли (37 вибухів). Вороги із мінометів обстрілювали Новгород-Сіверський та Корюківський райони. У селі Семенівської громади через обстріл пошкоджено житловий будинок та легковий автомобіль. Без жертв.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 188 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Шалигинська, Глухівська, Середино-Будська громади. Краснопільська громада: внаслідок одного з артобстрілів поранено одну цивільну особу та пошкоджено два приватних будинки.

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Запорізька область

Минулої доби рашисти здійснили 122 удари по 22 населених пунктах. 110 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Малої Токмачки, Преображенки, Левадного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл.

Ворог вгатив 3 авіаснарядами по Оріхову, обстріляв з РСЗВ Малу Токмачку, а також атакував 8 БПЛА Зорівку, Новодарівку, Шевченка, Червоне, Роботине, Малі Щербаки та Лобкове.Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Вчора вдень росіяни спрямували дві ракети на населені пункти Дніпровського району. В одному з них через атаку сталося займання. Рятувальники вогонь приборкали. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.

По Нікопольщині окупанти били з важкої артилерії. Спрямували туди й дрон-камікадзе. Поцілили по районному центру і Марганецькій громаді. Без постраждалих. В Марганецькій громаді пошкодили гімназію, клуб та інфраструктурний об'єкт.

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Загалом в районі побиті 10 будинків місцевих і 5 господарських споруд, 2 автівки, з десяток сонячних панелей та лінії електропередач.

Харківщина

Після опівночі ворог завдав ракетного удару по смт Куп'янськ-Вузловий. Зафіксовано влучання в землю. Пошкоджено навколишні крамниці, постраждалих немає.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога Одрадне, Колодязне, Тополі Куп'янського району. На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка. Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Подоли, Піщане.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Іванівка, Кислівка, Крохмальне, Піщане, Берестове.

Внаслідок обстрілу c. Подоли Куп'янського району зруйновано 2 двоповерхових багатоквартирних житлових будинки. Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган» с. Піски-Радьківські пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди.

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Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості, 4 будинки, сталася пожежа. Зазнали поранення чоловіки 57 та 69 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

До медиків самостійно звернувся цивільний чоловік 42 роки, що наступив на міну та отримав поранення на вул. Матросова у м. Харкові. За попердніми даними, чоловік збирав металобрухт та наступив на невідомий предмет, внаслідок чого стався вибух. Він отримав міно-вибухову травму лівої ступні, множині поранення обличчя та одразу був госпіталізований до лікарні. Остаточні обставини події з’ясовуються. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Луганщина

Загарбники посилено наступають в районі Надії і поблизу Макіївки. Українські військові відбили 12 штурмів з боку противника в напрямку Надії і не поступилися власними позиціями у Макіївці. За добу противник здійснив 128 обстрілів (547 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби —10 населених пунктів: смт Желанне, с.Іванівка, Красногорівка, с.Карлівка, Авдіївка, с.Успенівка, смт Очеретине, с.Ганнівка, Часів Яр, Костянтинівка

Пошкоджено 10 житлових будинків (з них 6 – багатоквартирні), 2 будівлі школи, магазин, 2 ЛЕП, господарська споруда. На Донеччині за добу: двоє поранених.

Миколаївщина

Сьогодні вночі артилерійські ворожі удари фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

Сьогодні під ранок рашисти вдарили з авіації по двох населених пунктах Херсонщини. По Зміївці ворог випустив чотири авіабомби. Ще дві КАБ поцілили по Новобериславу. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

За добу по області противник здійснив 97 обстрілів (461 снарядів), з них по м. Херсон – 8 обстрілів (36 снарядів). Рашисти поцілили у райони 36 населених пунктів області; адмінбудівлю та навчальний заклад у Бериславі; адмінбудівлю у Херсоні.

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Ворог вдарив по Херсону з артилерії. Влучання – в житлову зону. Постраждали троє людей. У 49-річної жінки контузія та мінно-вибухова травма, осколкові травми. Стан – важкий. У чоловіків 60 і 39 років – осколкові поранення. Постраждалих госпіталізували.

Внаслідок артилерійського обстрілу с. Дніпровське поранень зазнав 48 річний чоловік. По Бериславу ворог випустив 10 авіабомб. Травми дістали дві жінки. Ще дві КАБ поцілили по селу Веселе. Наслідки цього удару з’ясовуються. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу н.п. Новотягинка пошкоджено близько 20 будинків, Фап, їдальня, будинок культури. Поранень зазнав 74-річний чоловік. Його госпіталізували. За добу через російську агресію семеро людей дістали поранення.

Триває 604-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.