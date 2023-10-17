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Ракети Atacms змінять ситуацію на фронті – Ігнат

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ракети Atacms змінять ситуацію на фронті – Ігнат
З переданням Україні ракет ситуація на фронті буде змінюватися
фото: AP

Речник Повітряних сил вважає, що росіяни навряд зможуть збити ракети Atacms

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прогнозує, що американські ракети Atacms змінять ситуацію на фронті, а росіяни брехатимуть про те, що збивають їх. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, ракети Atacms внесуть серйозні корективи на фронті: «Ви бачите, що є можливість вражати цілі бездоганно, філігранно і дуже точно. І без шансів для ворога. Нам будуть розповідати, що збивають їх, але це з історії «не имеющих аналогов» С-400».

Він зазначив, що складність збити Atacms полягає в тому, що це балістична ракета. Юрій Ігнат провів паралель з російською ракетою «Іскандер-М».

«Уявіть, що ви кидаєте вверх камінь, і він по дузі повертається вниз. Приблизно така траєкторія польоту ракети. Летить вона, здіймаючись високо в небо, фактично до стратосфери, звідти повертається на землю, падаючи вниз з великою швидкістю – десь понад 3500 км/год», – пояснив речник Повітряних сил.

Юрій Ігнат прогнозує, що з переданням Україні Atacms ситуація буде змінюватися, і окупанти почнуть переміщувати свої сили, як це було зі стратегічною авіацією РФ.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як українські воїни застосували американські ракети Atacms.

Раніше видання Wall Street Journal писало, що Сили оборони України могли вперше застосувати американські ракети Atacms по російських військах, атакуючи російську авіацію на аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.

Зрештою президент Володимир Зеленський ввечері 17 жовтня підтвердив, що українські військові застосували американські ракети Atacms.

Згодом стало відомо, що США останніми днями поставили Силам оборони України «менше дюжини» ракет Atacms. Дальність переданого озброєння – близько 160 км «через побоювання США щодо ескалації напруженості у відносинах з Росією». 

Теги: військові Володимир Зеленський президент ракета озброєння Юрій Ігнат

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