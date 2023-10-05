Фінляндія готується протистояти Росії: як вчать новобранців у армії (фото)

Новий член НАТО Фінляндія покладається у обороні на власні сили, і готує надійну та сучасну армію

Фінські військові використовують комп'ютерні симуляції для моделювання зіткнення з Росією, і посилено готуються протистояти агресії Путіна. Про це пише оглядач New York Times Стівен Ерлангер.

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Маючи довгу історію протистоянь із Москвою та спільний кордон довжиною 1,3 тисячі кілометрів, Фінляндія ніколи не опускала пильності, як це зробили багато інших країн після розпаду Радянського Союзу. Навіть будучи новим членом альянсу НАТО, країна залишається відданою концепції самооборони та самозабезпечення.

Фінляндія має одну з найбільших артилерійських сил у Європі, виробляє власні гвинтівки та боєприпаси та співпрацює у сфері оборони зі Швецією та іншими північними країнами.

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Журналіст заявив, що тренування є основою військової стратегії Фінляндії, щоб створити сили на основі військової служби та резервістів, здатні вести бойові дії, якщо країна почне війну, що є ще максимально важливим після вторгнення Росії в Україну. Щороку приблизно 20 тис. чоловіків у Фінляндії проходять загальну військову повинність, а ще близько 1000 жінок стають добровольцями.

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«Реальність війни стала набагато ближчою. Це здається більш можливим, коли Росія напала на Україну. Це нас розбудило», – каже 21-річний новобранець Каспер Валласваара.

Чоловіки у Фінляндії повинні піти в армію або проходити альтернативну цивільну службу у віці від 18 до 30 років, а для жінок це добровільно. У мирний час в армії служать лише 13 тис. осіб, з них 4,5 тис. – цивільні.

У разі потреби Фінляндія має потенційну чисельність армії у 280 тис осіб, що складається з молодих і найкраще підготовлених резервістів, а також ще 590 тис резервістів віком до 60 років, які пройшли військову підготовку.

Після вторгнення Фінляндія суттєво збільшила свій військовий бюджет, а разом з ним і частоту навчань, які є фундаментальними для нових солдатів і резервістів.

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Реальність російської агресії в Україні, кажуть офіцери, посилила мотивацію військовозобов’язаних і резервістів, одночасно покращивши навчання з використання безпілотників, комп’ютерів і засобів захисту від хакерських атак і дезінформації.

«Два взводи солдатів брали участь у битві за допомогою комп'ютерної симуляції, причому одна команда атакувала, а інша, перебуваючи в іншій кімнаті, намагалася захищатися. Модельована вправа зазвичай повторюється на реальній місцевості, зі справжнім спорядженням, їхня зброя оснащена лазерами та датчиками на поясах, щоб вони розуміли, коли їх «уб'ють», – пише журналіст New York Times.

Командир навчань з бомбардування, полковник Веса Лайтонен, сказав, що вторгнення Росії в Україну покращило моральний дух і самовідданість призовників. «Тепер вони знають, чому вони на військовій службі», – сказав він. «Тепер ми можемо відповісти на запитання».

Генерал Тімо Ківінен, голова оборонного відомства Фінляндії, згадав свій власний призов 45 років тому, коли військові були менш уважними до новобранців. «Звичайно, культура наставництва з часом змінилася. Я б не сказав, що навчання м’якше, але те, як ви керуєте ними та спілкуєтеся з ними, відрізняється», – зазначив генерал Ківінен.

Нагадаємо, уряд Фінляндії готує новий пакет військової допомоги Україні, який стане вже 19-м. Про це заявила міністр закордонних справ країни Еліна Валтонен. Чиновниця зазначила, що загальна допомога Гельсінкі українській стороні вже сягає суми у два мільярди євро. «Наш наступний пакет оборонної техніки знаходиться на стадії підготовки», – сказала глава МЗС Фінляндії.