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«Великий наступ» росіян. Воєнний експерт розкрив максимальні плани окупантів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Великий наступ» росіян. Воєнний експерт розкрив максимальні плани окупантів
Ворог може перейти у наступальні дії на Куп’янсько-Лиманському напрямку і дещо південніше – Білогорівка, Соледар, Бахмут
фото з відкритих джерел

«Наступ на Одесу – байки»

Росіяни можуть перейти в наступ на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Також у плани ворога входить пожвавити наступ у районі Авдіївки та Мар’їнки. Однак заяви про наступ на Одесу – це байки. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

«Чисельність ворога, який задіяний зараз у війні, разом з резервом складає 482 тис. осіб – це ті, хто безпосередньо бере участь або знаходиться в прикордонних з Україною російських областях. Плюс у них тривають мобілізаційні заходи, які восени посилюються – про це не оголошується, але вони відбуваються. Ворогові вдалося худо-бідно сформувати за літо свою нещасну 25-ту армію і перекинути її якраз на схід», – заявив експерт.

Відтак, за його словами, можна казати, що російські війська виснажені і їхні найбільш боєздатні підрозділи зазнали втрат. Однак разом із тим їхня впертість у бажанні продовжувати бойові дії свідчить про те, що вони будуть і надалі проводити набір до армії і робити ставку на кілька пріоритетних моментів – людську силу, авіацію та артилерію.

«Вони вже спробували атакувати на Куп’янсько-Лиманському напрямку влітку, але отримали дуже потужну відсіч і вимушені були відійти, не реалізувавши своїх планів. Але як тільки прибула 25-та армія, стало помітно, що вони пожвавлюють наступальні дії на Лиманському напрямку. Судячи з певної активності на Куп’янському напрямку, теж є підстави вважати, що бойові дії там будуть інтенсифікуватися, можливо, навіть до зими або безпосередньо взимку. Думаю, в плани ворога також входить пожвавити наступальні дії в районі Авдіївки і Мар’їнки», – зауважив Мусієнко.

Водночас, на його думку, це стосується тільки Сходу.

«Байки про наступ на Одесу – це повна нісенітниця, в росіян там немає такого потенціалу. І в їхній наступ на Запорізькому напрямку взагалі не віриться – не видно, що вони до цього готуються, перебуваючи в обороні. А от на Куп’янсько-Лиманському напрямку і дещо південніше – Білогорівка, Соледар, Бахмут – ворог може перейти у наступальні дії», – спрогнозував керівник Центру військово-правових досліджень.

На його переконання, під час цих бойових дій територіальні здобутки росіяни можуть ставити на другий план.

«Першочергова їхня мета – це спробувати витягнути наші резерви, аби ми не проводили наступальних дій на тому ж півдні. Друга мета – ворог думає, що, змусивши перейти наші сили в оборону, зможе виснажувати нас і нав'язати свій сценарій подій. Ну, і третій момент – це вже територіальні здобутки, яких вони прагнуть. А це повноцінно захоплена вся територія Луганської області і Харківщини по річку Оскіл, з виходом далі на Лиман і з перспективами виходу на північ Донбасу. Це максимальні плани, які вони будуть намагатися реалізувати взимку, –  там не йдеться про вихід на Дніпро, захоплення всієї Лівобережної України і так далі», – зазначив Мусієнко.

Нагадаємо, що Z-пабліки та пропагандисти тим часом готують свою аудиторію вже до «великого російського наступу» імені голови Генштабу РФ Валерія Герасимова. Він нібито запланований на осінь-зиму, коли Україна буде особливо вразливою, і під чобіт агресора можуть потрапити не тільки досі неконтрольовані ним «нові території РФ», а й Одеса, Миколаїв, Харків та інші міста, куди намагається дотягнутися «руський мир». А за даними видання Newsweek, оприлюдненими ще у серпні, російські війська готують кульмінацію наступу, що розпочнеться восени, на весну.

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Теги: наступ контрнаступ Авдіївка Лиман Куп'янськ

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