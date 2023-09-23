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Нічна атака «Шахедів» на Дніпро: влада повідомила про руйнування

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака «Шахедів» на Дніпро: влада повідомила про руйнування
Окупанти знову атакували Україну дронами Shahed-136/131
фото ілюстративне

Уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра

У ніч на 23 вересня українських захисники збили в небі над Дніпропетровщиною 12 ворожих дронів «Шахед». Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра.

«У Новоолександрівській громаді Дніпровського району понівечили дві АЗС та світлофор. Зайнялася суха трава. Полум'я рятувальники приборкали. Інші наслідки атаки уточнюються. Люди – не ушкоджені», – розповів Лисак.

Крім того, окупанти били по Нікопольщині. На Марганець агресор скинув боєприпас з безпілотника. По Червоногригорівській громаді – вгатив з важкої артилерії.

«Потрощені 10 приватних будинків. В одному з них загорівся дах. Вогонь загасили. Побиті й п’ять господарських споруд та газогін. Минулося без загиблих і постраждалих», – повідомив Лисак.

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Наслідки обстрілу Нікопольщини
фото: Сергій Лисак/Facebook

Як повідомлялося, у ніч на 23 вересня окупанти вкотре обстріляли територію України. Повітряні тривоги були оголошені на півдні та на сході.  Повітряні сили ЗСУ попереджали про застосування противником ракет та дронів-камікадзе типу Shahed.

Під час тривог вибухи лунали в Одеській області, у Дніпрі та на Запоріжжі.

Відомо, що російські терористи вдарили по Одеській області надзвуковими ракетами «Онікс». Внаслідок атаки є руйнування в рекреаційній зоні.

Теги: Дніпро Дніпропетровщина окупанти росія безпілотник війна

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