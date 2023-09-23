Нічна атака «Шахедів» на Дніпро: влада повідомила про руйнування

Уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра

У ніч на 23 вересня українських захисники збили в небі над Дніпропетровщиною 12 ворожих дронів «Шахед». Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра.

«У Новоолександрівській громаді Дніпровського району понівечили дві АЗС та світлофор. Зайнялася суха трава. Полум'я рятувальники приборкали. Інші наслідки атаки уточнюються. Люди – не ушкоджені», – розповів Лисак.

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Крім того, окупанти били по Нікопольщині. На Марганець агресор скинув боєприпас з безпілотника. По Червоногригорівській громаді – вгатив з важкої артилерії.

«Потрощені 10 приватних будинків. В одному з них загорівся дах. Вогонь загасили. Побиті й п’ять господарських споруд та газогін. Минулося без загиблих і постраждалих», – повідомив Лисак.

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Наслідки обстрілу Нікопольщини фото: Сергій Лисак/Facebook

Як повідомлялося, у ніч на 23 вересня окупанти вкотре обстріляли територію України. Повітряні тривоги були оголошені на півдні та на сході. Повітряні сили ЗСУ попереджали про застосування противником ракет та дронів-камікадзе типу Shahed.

Під час тривог вибухи лунали в Одеській області, у Дніпрі та на Запоріжжі.

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Відомо, що російські терористи вдарили по Одеській області надзвуковими ракетами «Онікс». Внаслідок атаки є руйнування в рекреаційній зоні.