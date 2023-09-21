Масована атака: Міненерго повідомило про влучання в енергетичний об’єкт

У одній з областей через обстріл пошкоджено підстанцію 330 кВ

Унаслідок масованої атаки РФ по території України є влучання в енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

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«Ворог завдав масованого удару по країні. Є влучання в енергетичну інфраструктуру. У одній з областей через обстріл пошкоджено підстанцію 330 кВ. Через це знеструмлювалися кілька підстанцій 110 кВ, без світла залишалося майже 49 тис. споживачів у 90 населених пунктах. Наразі усіх споживачів заживлено за резервними лініями, відновлювальні роботи тривають», – йдеться у повідомленні.

Зокрема у Київській області через ворожий ракетний обстріл пошкоджено повітряну лінію 110 кВ. Це призвело до відключення підстанції 110 кВ, яка живить мешканців Києва та області. Без світла перебували майже 5 тисяч споживачів в столиці та 1 тисяча в області, менше ніж за годину їх заживили за резервними лініями. Ремонтні роботи з відновлення пошкодженої лінії тривають.

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Як повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго», було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях.

Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги.

Також за повідомленням Міністервста енергетики у Донецькій області в результаті обстрілу пошкоджено лінію 110 кВ, що призвело до знеструмлення підстанції 110 кВ. «Без світла були 19 тисяч абонентів у семи населених пунктах. Ремонтні бригади провели відновлювальні роботи на лінії, споживачів заживлено. Залишається знеструмленою частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація», - йдеться у повідомленні.