Путін заявив про готовність відвідати Вірменію. Там ратифікували Римський статут

За словами Путіна, Вірменія не планує виходити зі Співдружності незалежних держав

Президент Росії Володимир Путін заявив, що провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном – про це він сказав на саміті СНД у Бішкеку, передає вірменська служба «Радіо Свобода».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Путіна, Вірменія нібито не планує виходити зі Співдружності незалежних держав. Він також заявив, що готовий відвідати Вірменію.

«І запрошення є, і йому запрошення є до Росії. Подивимося. Ми все розуміємо, ми всі дорослі люди. Розуміємо, що там відбувається. Це трагедія вірмен Карабаху. Йому, мабуть, не до поїздок зараз. Але ми в контакті залишаємось, працюємо з ним, постійно на зв’язку. Складеться нормальна ситуація – і я до них з’їжджу, і вони приїдуть», – заявив президент Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, напередодні пресслужба президента Вірменії Ваагна Хачатуряна повідомила, що він підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

Слід зауважити, що 3 жовтня вірменський парламент ратифікував Римський статут. Відповідно до нього, країна зобов'язалася виконувати всі рішення Міжнародного кримінального суду. Це означає, що влада Вірменії буде зобов'язана затримати на своїй території Володимира Путіна та Марію Львову-Бєлову, щодо яких Міжнародний кримінальний суд виписав ордери на арешт.

Москва раніше назвала недружнім кроком намір Єревана ратифікувати Римський статут та зявила, що цей крок «матиме найбільш негативні наслідки для двосторонніх відносин».

Зокрема прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання щодо ставлення РФ до ратифікації Вірменією Римського статуту, заявив: «Безумовно, це не те, що ми вітаємо. Але Вірменія - суверенна держава, і ми, звичайно, сподіваємося, що подібні рішення не негативно впливатимуть на наші двосторонні відносини, тому що тут йдеться саме про статут, який ми не визнаємо, ми не є його учасниками, але ці рішення є для нас надзвичайно ворожими».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що політичні сили Вірменії закликали владу держави розірвати всі військові та економічні угоди з РФ.