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Окупанти зі «Смерчів» обстріляли село на Донеччині: загинула дитина

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти зі «Смерчів» обстріляли село на Донеччині: загинула дитина
Наслідки російської атаки села Багатир на Донеччині
скріншот з відео

Загиблому хлопчику лише два дні тому виповнилося 11 років

Унаслідок російської атаки на село Багатир Волноваського району Донецької області загинув 11-річний хлопчик. Його матір та 6-річний брат зазнали поранень. Про це повідомила Нацполіція.

Загиблому хлопчику лише два дні тому виповнилося 11 років. Його 31-річну матір і молодшого брата шпиталізували з численними пораненнями.

Обережно, на відео кадри, які можуть вас шокувати.

Росія атакувала село з реактивних систем залпового вогню «Смерч». Зафіксовано 9 прильотів по житловому сектору. На місце ударів прибула група «Білий янгол».

Унаслідок атаки також пошкоджено 20 приватних будинків, церква, школа, цивільні авто та електромережа. Правоохоронці обійшли постраждалий район. Деякі люди в момент обстрілу встигли сховатись у підвалах, інші – дивом вижили під руїнами власних домівок.

Нагадаємо, що окупанти встановили чергову дату виходу на адмінкордони Донецької області. Тепер це 31 грудня. Вони розуміють: якщо взяти висоту Авдіївки, то далі вже їм буде простіше дійти до Покровська і так далі. Тому Авдіївка для них вкрай важлива.

Як відомо, п'яту добу російські загарбники не припиняють штурмових дій на Авдіївському напрямку. Ворог намагається оточити Авдіївку.

Читайте також: Атака на Авдіївку провалилася. ISW оцінив наступальні операції росіян
Теги: Донеччина обстріл війна

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