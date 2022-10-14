Ворожа атака на Дніпропетровщину: фото наслідків

ЗСУ вночі збили чотири дрони-камікадзе над Дніпровським та Нікопольським районами

Унаслідок обстрілів, пошкоджені промислове підприємство та оселі людей

Сьогодні вночі, 14 жовтня, російські загарбники обстріляли Дніпропетровську область. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко показав наслідки ворожих обстрілів.

Як повідомлялося, рашисти атакували область дронами-камікадзе, «Градами» та важкою артилерією.

Бійці оперативного командування «Схід» вночі збили чотири дрони-камікадзе над Дніпровським та Нікопольським районами.

Унаслідок обстрілів, пошкоджені промислове підприємство та оселі людей. Поранення отримав 51-річний чоловік, він у лікарні.

Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня у декількох областях України була оголошена повітряна тривога. Повідомлялося про запуски мінімум 10 дронів-камікадзе з території Криму.