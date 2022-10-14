Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе
Нікопольський район російські окупаційні війська випробовували «Градами», важкою артилерією та дронами
Російські окупанти всю ніч атакували Дніпропетровщину з різної зброї. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Українські захисники з повітряного командування «Схід» після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе.
У Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік. Він у лікарні. Понівечені промислове підприємство та житлові будинки.
Нікопольський район російські окупаційні війська випробовували «Градами», важкою артилерією та дронами. За попередніми даними, постраждалих немає.
У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач.
Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня у декількох областях України була оголошена повітряна тривога. Повідомлялося про запуски мінімум 10 дронів-камікадзе з території Криму.
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