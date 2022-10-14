Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе
ЗСУ знищили над двома районами Дніпропетровщини чотири дрони-камікадзе
фото ілюстративне

Нікопольський район російські окупаційні війська випробовували «Градами», важкою артилерією та дронами

Російські окупанти всю ніч атакували Дніпропетровщину з різної зброї. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Українські захисники з повітряного командування «Схід» після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе.

У Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік. Він у лікарні. Понівечені промислове підприємство та житлові будинки.

Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе фото 1

Нікопольський район російські окупаційні війська випробовували «Градами», важкою артилерією та дронами. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач.

Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня у декількох областях України була оголошена повітряна тривога. Повідомлялося про запуски мінімум 10 дронів-камікадзе з території Криму.

Теги: Україна Дніпропетровщина окупанти росія війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кількість «Шахідів», які збивають наші військові, сягає вже 85-90%
Данілов повідомив, яку частину випущених дронів збивають ЗСУ
Вчора, 16:16
НАТО допоможе Україні зробити іранські дрони неефективними
НАТО допоможе Україні зробити іранські дрони неефективними
Вчора, 19:25
Росіяни продовжують тероризувати мирні території України
Зафіксовано масові пуски дронів-камікадзе з окупованого Криму (мапа)
Вчора, 23:34

Події в Україні

Ситуація на Луганщині: окупанти постійно обстрілюють деокуповані населені пункти 
Ситуація на Луганщині: окупанти постійно обстрілюють деокуповані населені пункти 
Ворожа атака на Дніпропетровщину: фото наслідків
Ворожа атака на Дніпропетровщину: фото наслідків
Українські війська мають успіх під Сватовим – ISW (мапа)
Українські війська мають успіх під Сватовим – ISW (мапа)
Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе
Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе
На Запорізькій АЕС зросла кількість окупантів
На Запорізькій АЕС зросла кількість окупантів
У Росії закінчуються ракети? Роз'яснення міжнародних експертів
У Росії закінчуються ракети? Роз'яснення міжнародних експертів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Ердоган різко поставив Путіна на місце в Астані – CNN
221K
Перша рашистка-окупантка потрапила в полон (фото, відео) 
132K
ЗСУ звільнятимуть Херсон? Зрадник Сальдо просить Путіна про евакуацію
79K
Макрон дав попередження Лукашенку, який офіційно вступив у війну
76K
Путін на саміті в Астані постійно кашляв (відео)
64K
Командир Тітушко. Як герой мемів потрапив з-під суду у військо

Новини

ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
Сьогодні, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:20
Порошенко з волонтерами везуть на фронт подарунки на Покрову
Вчора, 18:10
На Донеччині окупанти отримали наказ припинити наступ – Генштаб
Вчора, 07:12
РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу
Вчора, 06:56

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту