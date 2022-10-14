Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе

ЗСУ знищили над двома районами Дніпропетровщини чотири дрони-камікадзе

Нікопольський район російські окупаційні війська випробовували «Градами», важкою артилерією та дронами

Російські окупанти всю ніч атакували Дніпропетровщину з різної зброї. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Українські захисники з повітряного командування «Схід» після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе.

У Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік. Він у лікарні. Понівечені промислове підприємство та житлові будинки.

Нікопольський район російські окупаційні війська випробовували «Градами», важкою артилерією та дронами. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач.

Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня у декількох областях України була оголошена повітряна тривога. Повідомлялося про запуски мінімум 10 дронів-камікадзе з території Криму.