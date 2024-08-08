Ворожий дрон пошкодив найбільший завод на заході України

Старокостянтинівський олійноекстракційний завод (ОЕЗ) у Хмельницькій області став першим заводом, який агрохолдинг «Кернел» побудував на заході України

Агрохолдинг наразі оцінює розмір збитків

Унаслідок атаки російського безпілотника пошкоджено завод з переробки олійних культур одного з найбільших українських агрохолдингів «Кернел» на заході України. Про це йдеться в повідомленні компанії на Варшавській фондовій біржі.

«Роботу об'єкта припинено, а пожежу, що виникла внаслідок нападу, загасили. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав», – зазначила пресслужба компанія.

Агрохолдинг наразі оцінює розмір збитків. «Кернел» уточнив, що це найбільший завод компанії на заході країни.

Старокостянтинівський олійноекстракційний завод (ОЕЗ) у Хмельницькій області став першим заводом, який агрохолдинг «Кернел» побудував на заході України. Він почав роботу в середині квітня 2024 року із закупівлі соняшнику і планував провести експеримент із переробки сої та ріпаку. Завдяки запуску цього підприємства агрохолдинг у третьому кварталі 2024 фінансового року наростив переробку соняшнику на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Максимальна потужність заводу – переробка 1 млн тонн насіння соняшнику щорічно.

Агрохолдинг «Кернел» до війни посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Є одним із найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

Чистий прибуток «Кернел» за 2023 ФР склав $299 млн, тоді як попередній рік компанія завершила з чистим збитком $41 млн. Виручка агрохолдингу за 2023ФР скоротилася на 35% - до $3,455 млрд, проте EBITDA зросла у 2,5 рази – до $544 млн.

За перше півріччя 2024ФР чистий прибуток «Кернел» впав у 3,6 раза до першого півріччя 2023ФР –до $102 млн, а EBITDA - удвічі, до $223 млн за зниження виручки на 16% - до $1,59 млрд.

Раніше повідомлялося, що чиновника Хмельницької міськради затримано за підозрою у роботі на ФСБ.