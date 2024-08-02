Україна вперше оголосила тендер на закупівлю вітчизняних FPV-дронів

Федоров закликав виробників подавати свої дрони на торги, підсилюючи захисників власними розробками

Торги пройдуть через закритий модуль Prozorro, де приховано всю чутливу інформацію

Держава вперше оголосила тендер на закупівлю українських FPV-дронів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Це перша закупівля державою через Prozorro українських безпілотників, ще й супертехнологічних – FPV-дронів, які використовують машинний зір для донаведення на ціль», – зазначив Федоров.

За його словами, торги пройдуть через закритий модуль Prozorro, де приховано всю чутливу інформацію.

Федоров також закликав виробників подавати свої дрони на торги, підсилюючи захисників власними розробками.

«Завдяки конкуренції держава зможе за максимально вигідною ціною їх купувати, а для українських виробників це можливість збільшити свої прибутки та масштабуватися», – повідомив міністр цифрової трансформації.

Раніше уряд вніс зміни до правил проведення публічних закупівель: підвищили безпеку учасників торгів, зменшили можливості для зловживань замовників та розширили перелік підстав для закупівель без відкритих торгів.

Нагадаємо, Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами. Про це розповіла заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Анна Гвоздяр.

До слова, у липні Україна вперше за час повномасштабної війни завдала більше атак безпілотниками дальньої дії, ніж Росія.