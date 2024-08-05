«Оскар» серед соціальних проєктів. Українська компанія пройшла у фінал Reuters: Sustainability Awards 2024

Металургійний холдинг Ріната Ахметова відзначили за програму реінтеграції ветеранів

Група «Метінвест» увійшла до короткого списку номінантів однієї з найшанованіших світових премій у галузі сталого розвитку Reuters: Sustainability Awards. Компанія потрапила до фіналу з проєктом «Шлях героя: екосистема з інтеграції ветеранів «Метінвесту»: він претендує на перемогу у номінації «Розмаїття, рівність та інклюзія». Переможців визначать у жовтні, під час гала-церемонії у Лондоні.

Проєкт «Шлях героя: екосистема з інтеграції ветеранів «Метінвесту», номінований на нагороду – це комплексна програма з переліком напрямів дій, якою керується компанія під час повернення колишніх військових на роботу. Загалом у «Метінвесті» вже понад 1 тис. ветеранів стали до роботи, водночас 8 тис. співробітників компанії захищають Україну від російського вторгнення у лавах ЗСУ. Премія Reuters: Sustainability Awards – провідна світова нагорода, якою відзначають лідерство у галузі сталого розвитку бізнесів. Це більше ніж визнання найкращих стратегій сталого розвитку, бо нагороду отримують ті, хто справді впливає на бізнес, суспільство та довкілля, створюючи новий формат ведення бізнесу у XXI столітті.

Протягом останніх 14 років премія слугувала орієнтиром для компаній у всьому світі. У 2024 році визначать 16 переможців у чотирьох головних напрямах сталого розвитку бізнесів: «Клімат і природа», «Стратегії та лідерство», «Стимулювання соціальних змін» (до цієї категорії входить нагорода за «Розмаїття, рівність та інклюзію») та «Звітність та інвестиції. Серед претендентів на нагороди – такі всесвітньо відомі бренди, як Amazon, General Electric, Lotus, Lenovo, Verizon, Bayer та інші.

«Для «Метінвесту» внесення до списку фіналістів всесвітньо визнаної нагороди – це насамперед оцінка тієї роботи, яку виконують на наших підприємствах менеджери, керівники, рядові співробітники, що кожного дня приймають у сім’ю ветеранів, які повертаються з війни. Реінтеграція колишніх військових – це водночас і виклик, і можливість для компанії. Це наше майбутнє і шлях для кожного великого українського бізнесу. «Метінвест» готовий бути провідником цього напряму в Україні, адже кожен шостий наш співробітник зараз у лавах ЗСУ», – відзначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

Нагадаємо, раніше компанія «Метінвест» потрапила у п’ятірку кращих роботодавців України.

Також вона перемогла у спеціальній номінації «Найкраща програма з адаптації ветеранів». Компанія робить акцент на двох основних напрямах – соціальній адаптації ветеранів, зокрема, психологічній і медичній допомозі, та професійній адаптації, зокрема навчанні та перекваліфікації. Так, бажання здобути вищу освіту в університеті «Метінвест Політехніка» цього року висловило понад 15 ветеранів.