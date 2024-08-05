Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

На Хмельниччині зафіксовано випадок ботулізму: як захиститися від хвороби

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Хмельниччині зафіксовано випадок ботулізму: як захиститися від хвороби
Неякісна консервація найчастіше стає причиною ботулізму
фото з відкритих джерел

Ботулізм – це харчове отруєння, що може призвести до летальних наслідків

На Хмельниччині зафіксували перший випадок ботулізму у 2024 році. До лікарні потрапила жінка, яка отруїлась м’ясною консервою домашнього приготування. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення Хмельницької інфекційної лікарні Інна Гвоздовська.

«Пацієнтка потрапила до нас з вираженими проявами порушення дихання, зору, неможливість ковтати їжу: ні рідку, ні тверду, головокруття, двоїння в очах, сухість в роті, закрепи. Під час лікування зразу ж було введено гептавалентний протибутилінічний антитоксин і сьогодні ми маємо значне покращення стану пацієнтки», – сказала Гвоздовська.

Пацієнтка розповіла, що напередодні захворювання вона вживала домашню консервовану м'ясну тушкованку.

Ботулізм – це харчове отруєння, що може призвести до летальних наслідків. Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування м'яса, риби, рідше – овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином. Навіть консерви, у яких все гаразд з терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.

Лікарка зауважила, що не варто купувати продукти на стихійних ринках та продукти, які знаходяться в вакуумних упаковках.

На Хмельниччині зафіксовано випадок ботулізму: як захиститися від хвороби фото 1

Центр громадського здоров'я МОЗ України наголошує, щоб вберегтися від ботулізму варто уникати споживання:

  • в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
  • м'ясних та грибних консервів;
  • консервів домашнього виробництва;
  • якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;
  • якщо сумніваєтесь у якості продуктів.

Нагадаємо, що у Броварському районі Київської області було зареєстровано другий випадок ботулізму за травень.

До слова, протягом найближчих 5-10 років українцям, як і всім європейцям, слід бути готовими до пандемії кількох хвороб. Зокрема, йдеться про кір, грип, поліомієліт та холеру, попередив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін. 

Читайте також: Викликає параліч та судоми: в українських консервах виявлено небезпечну інфекцію
Теги: Хмельниччина здоров'я Україна хвороба ботулізм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Весь світ облетіли страшні кадри, де росіянин тримає дитячу закривавлену іграшку
10 років після трагедії MH17: чому Росія досі не покарана?
17 липня, 13:00
7 липня – День Військово-морських сил ЗСУ
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 липня, 00:15
За словами ексгенпрокурора, у Швейцарії була «велика кротяча нора, яка веде прямо у Москву»
Луценко назвав справжню мету проведення Саміту миру в Швейцарії
7 липня, 19:29
Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте дивляться на F-16 в Ейндховені, Нідерланди, 20 серпня 2023 року
Коли перші F-16 будуть в Україні? Деталі від The Washington Post
28 липня, 17:31
День Незалежності – найголовніше свято в серпні для українців
Державні та міжнародні свята у серпні 2024 року
30 липня, 22:00
Епідемія холери зачепила працівників лікарень у Криму, які виявилися абсолютно не готовими до неї
Окупанти приховують спалах небезпечної хвороби в Криму
31 липня, 15:05
8 липня РФ завдала ракетного удару по столичній дитячій лікарні «Охматдит»
Скандал із тендером на відбудову «Охматдиту»: обрано одну з найдорожчих фірм
1 серпня, 15:54
Довіра до Зеленського залишається відносно високою
Скільки відсотків українців довіряють Зеленському: результати опитування
1 серпня, 15:18
За словами Шалай-Бобровницького, Україна на межі вичерпання своїх ресурсів і потребує допомоги Заходу
Міністр оборони Угорщини зробив неоднозначну заяву про війну та мир в Україні
3 серпня, 08:45

Здоров'я

На Хмельниччині зафіксовано випадок ботулізму: як захиститися від хвороби
На Хмельниччині зафіксовано випадок ботулізму: як захиститися від хвороби
В Україні зафіксовано випадки нового штаму коронавірусу
В Україні зафіксовано випадки нового штаму коронавірусу
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
Учені дослідили, які продукти серйозно шкодять мозку
Учені дослідили, які продукти серйозно шкодять мозку
Лікування ігроманії: куди бігти і що пропонує новий протокол МОЗ (документ)
Лікування ігроманії: куди бігти і що пропонує новий протокол МОЗ (документ)
Прогноз магнітних бур на 1-3 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 1-3 серпня: якою буде сонячна активність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Скандальна російська легкоатлетка відреагувала на слова Магучіх про «вирвані патли»
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
21K
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
13K
У тендері на будівництво головного військового цвинтаря виринули фігуранти справи НАБУ
11K
Один захопив у полон п'ятьох окупантів. 25-річний Герой України дав своє перше інтерв'ю

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
Вчора, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua