На Хмельниччині зафіксовано випадок ботулізму: як захиститися від хвороби

Ботулізм – це харчове отруєння, що може призвести до летальних наслідків

На Хмельниччині зафіксували перший випадок ботулізму у 2024 році. До лікарні потрапила жінка, яка отруїлась м’ясною консервою домашнього приготування. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення Хмельницької інфекційної лікарні Інна Гвоздовська.

«Пацієнтка потрапила до нас з вираженими проявами порушення дихання, зору, неможливість ковтати їжу: ні рідку, ні тверду, головокруття, двоїння в очах, сухість в роті, закрепи. Під час лікування зразу ж було введено гептавалентний протибутилінічний антитоксин і сьогодні ми маємо значне покращення стану пацієнтки», – сказала Гвоздовська.

Пацієнтка розповіла, що напередодні захворювання вона вживала домашню консервовану м'ясну тушкованку.

Ботулізм – це харчове отруєння, що може призвести до летальних наслідків. Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування м'яса, риби, рідше – овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином. Навіть консерви, у яких все гаразд з терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.

Лікарка зауважила, що не варто купувати продукти на стихійних ринках та продукти, які знаходяться в вакуумних упаковках.

Центр громадського здоров'я МОЗ України наголошує, щоб вберегтися від ботулізму варто уникати споживання:

в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

м'ясних та грибних консервів;

консервів домашнього виробництва;

якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;

якщо сумніваєтесь у якості продуктів.

Нагадаємо, що у Броварському районі Київської області було зареєстровано другий випадок ботулізму за травень.

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