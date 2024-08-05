На Хмельниччині зафіксовано випадок ботулізму: як захиститися від хвороби
Ботулізм – це харчове отруєння, що може призвести до летальних наслідків
На Хмельниччині зафіксували перший випадок ботулізму у 2024 році. До лікарні потрапила жінка, яка отруїлась м’ясною консервою домашнього приготування. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення Хмельницької інфекційної лікарні Інна Гвоздовська.
«Пацієнтка потрапила до нас з вираженими проявами порушення дихання, зору, неможливість ковтати їжу: ні рідку, ні тверду, головокруття, двоїння в очах, сухість в роті, закрепи. Під час лікування зразу ж було введено гептавалентний протибутилінічний антитоксин і сьогодні ми маємо значне покращення стану пацієнтки», – сказала Гвоздовська.
Пацієнтка розповіла, що напередодні захворювання вона вживала домашню консервовану м'ясну тушкованку.
Лікарка зауважила, що не варто купувати продукти на стихійних ринках та продукти, які знаходяться в вакуумних упаковках.
Центр громадського здоров'я МОЗ України наголошує, щоб вберегтися від ботулізму варто уникати споживання:
- в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
- м'ясних та грибних консервів;
- консервів домашнього виробництва;
- якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;
- якщо сумніваєтесь у якості продуктів.
Нагадаємо, що у Броварському районі Київської області було зареєстровано другий випадок ботулізму за травень.
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