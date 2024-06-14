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Чиновника Хмельницької міськради затримано за підозрою у роботі на ФСБ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Чиновника Хмельницької міськради затримано за підозрою у роботі на ФСБ
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення
фото: пресслужба СБУ

За вказівкою окупантів чиновник збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців

Правоохоронці затримали керівника одного з відділів Хмельницької міськради за підозрою у співпраці із ФСБ. Чиновника затримали на гарячому, коли він прямо з робочого кабінету намагався передати розвіддані агресору.  Про це повідомила пресслужба СБУ. 

Як повідомляється, за вказівкою окупантів чиновник збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону.

За даними «Главкома» йдеться про начальник відділу програмного забезпечення – Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міськради Руслана Бітюкова.

Найбільше ворога цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також фігурант намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову.

Чиновника Хмельницької міськради затримано за підозрою у роботі на ФСБ фото 1

За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій і терактів. 

Правоохоронці затримали чиновника  на гарячому, коли він прямо з робочого кабінету намагався передати розвіддані агресору.

Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору ФСБ під час свого навчання у 90-х в Московському технічному університеті імені Баумана.

Чиновника Хмельницької міськради затримано за підозрою у роботі на ФСБ фото 2

Після початку повномасштабного вторгнення з ним зв’язався кадровий співробітник ФСБ і залучив чиновника до розвідувально-підривної діяльності проти України. Вони підтримували комунікацію через анонімні чати в месенджерах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомлялося, на Хмельниччині жінка з дітьми зливала дані ФСБ про військових, які збивають «шахеди».

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Теги: ФСБ Хмельниччина СБУ

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