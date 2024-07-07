Підірвати Старокостянтинів «наказала Марина». Як житель Краматорська продав Батьківщину за $5 тис.

Наприкінці червня суд на Хмельниччині приступив до розгляду резонансної справи про держзраду

«Шахед», який зайшов із Запоріжжя, літав близько шість годин, облетів 10 областей і, нарешті, завдяки силам ППО завершив свій політ в Старокостянтинові». Таке повідомлення ближче до опівночі 30 березня 2024 року опублікував місцевий телеграм-канал Хмельниччини.

За даними обласної військової адміністрації, того дня російського безпілотника було збито, травмованих людей і руйнувань інфраструктури не зафіксовно.

Місто Старокостянтинів у буквальному значенні стало кладовищем для російських дронів скріншот із телеграм-каналу «Старокостянтинів 24/7»

Окупанти наполегливо намагаються намацати слабкі місця у повітряній обороні не лише у столиці чи на прифронтових територіях. У Старокостянтинів Хмельницької області чи не щоночі залітає. Сили ППО перетворюють «шахеди» та ракети переважно на металобрухт…

Хмельницька область – регіон, куди за час повномастабної війни прилітає чи найбільше ворожих «Шахедів». Нещодавно моніторинговий телеграм-канал-мільйонник «Николаевский Ванёк» оприлюднив цікаву статистику повітряних атак Росії на Старокостянтинів: з серпня 2023 року по місту випущено понад 60 крилатих ракет («Калібри» або ракети з бортів ТУ-95мс); до 10 «Кинджалів» (МіГ-31К); понад 130 «Шахедів». Більшість (десь 95%) зі всього цього було збито силами ППО (крім «Кинжалів», бо збивати їх там нічим).

Однак ніч на 30 березня була дещо незвичною. За польотом «шахеда» у Старокостянтинові в режимі онлайн міг стежити 43-річний представник ФСБ Росії Артем Д. із позивними «Марина HR» та Oleg Formalin. Під його кураторством неподалік військового об’єкта у Старокостянтинові було встановлено відеокамеру, яку під’єднано до інтернету. Виконали таке делікатне завдання двоє українців, мешканців Краматорська Донецької області.

Краматорськ: солідна винагорода за «опитування»

За даними досудового розслідування, у жовтні 2023 року мешканець Краматорська Олег К. почав спілкуватися у Telegram із співробітником ФСБ Артемом Д. Українець, як стверджує слідство, негативно ставився до чинної влади. Натомість мав проросійські погляди. Зважаючи на це, представнику ворожих спецслужб не довелося довго схиляти громадянина України до співпраці – він добровільно погодився збирати необхідну інформацію за винагороду.

Як щедру приманку у вигляді $5 тис., «ефесбешник» із позивним «Марина HR» заплатив Олегу К. за так зване «соціологічне опитування». По суті, це сума, за яку продався громадянин України ворогу. Українець на прохання свого куратора поділився з ним даними стосовно соціально-побутової ситуації у місті Краматорськ. Зокрема, повідомив про стан гуманітарного забезпечення жителів міста; місця видачі гуманітарної допомоги; кількість та якість допомоги; стан забезпечення мешканців послугами з водо-, газо- та електропостачання; кількість та тривалість відключень електропостачання; наслідки ракетних обстрілів міста. Грошову винагороду за «опитування» завербований українець отримав на свою карту Приватбанку.

Після «соцопитування» Артем Д. із ФСБ доручив Олегу К. сфотографувати та зняти відео про наслідки «прильотів» у приміщення школи №23 Краматорська та місцевої психіатричної лікарні. Як відомо, під час вторгнення окупанти завдали прицільних ракетних ударів по цих об’єктах. Масштаби руйнування дійсно вражали: вибиті стіни, вікна і повалена стеля. У червні 2023 року місцева влада за 4,7 млн грн замовила проєктно-кошторисну документацію з реконструкції 23-ої школи. Сам навчальний заклад не підлягає відновленню – його хочуть побудувати з «нуля» за кошти інвесторів.

Краматорський агент успішно справився із завданням ворога: на мобільний телефон зняв вказані об’єкти і через Telegram відправив куратору. Той оперативно розрахувався за роботу, скинувши на банківську картку 3,6 тис. грн. – по 1,8 тис. грн за кожен сфотографований об’єкт.

Старокостянтинів: поїздка за тисячу кілометрів із прицілом…

У лютому 2024 року співробітник ФСБ Артем Д. придумав несподіване відрядження для Олега К.: той мав поїхати до Старокостянтинова Хмельницької області (відстань майже тисячу кілометрів!) і встановити там камеру відеоспостереження за військовим об’єктом. Його чистий заробіток, окрім витрат на дорогу, проживання та обладнання, мав складати $600.

Зі свого боку Олег К. підбив на далеку дорогу свого товариша, місцевого мешканця Віктора Д. Однак не зізнався йому про справжні наміри, а запакував усе у привабливу обгортку. Мовляв, представниця Товариства Червоного Хреста України на ім’я «Марина» замовила йому встановлення відеокамери з фіксацією території військового об’єкта поблизу міста Старокостянтинів. У підсумку товариш погодився допомогти.

У середині березня співробітник ФСБ кинув 7 тис. грн на картку Олега К. Гроші призначалися для поїздки до Старокостянтинова і як витрати на харчі. Скориставшись BlaBlaCar, чоловіки добралися до Старокостянтинова, де оселилися на місцевому готелі. Вони за 1,8 тис. грн орендували номер на дві доби, який оплатив «ефесбешник». Проте вояж затягнувся – довелося продовжувати винайм готельного номера ще на кілька діб.

У Старокостянтинові краматорці провели чотири дні, щоб виконати завдання куратора ФСБ. Зокрема, узгодили місце встановлення відеокамери, через інтернет-магазини замовили необхідне технічне обладнання, яке згодом налаштували біля військового об’єкта. У вказаний проміжок часу Артем Д., він же «Марина HR», поповнив картку Олега К. двома траншами: 17,4 тис. грн (гроші на купівлю відеотехніки) і 7,8 тис. грн (чоловіки витратили на продукти харчування, алкогольні напої та тютюнові вироби). Вдень 1 квітня співробітник ФСБ скинув Олегу К. ще 6 тис. грн, якими той не встиг розпорядитися, оскільки його і поплічника викрили правоохоронці.

Загалом, відеокамера, яку встановили обвинувачені, працювала у режимі онлайн із вечора 30 березня до обіду 1 квітня. Ворог міг бачити, що відбувається на військовому об’єкті Старокостянтинова, куди роєм летять ворожі «шахеди»…

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Наприкінці червня місцевий суд на Хмельниччині приступив до розгляду резонансної справи. Олег К. обвинувачується у державній зраді (ч. 2 статі 111 Кримінального кодексу) і незаконній поширенні інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу). Його посібник Віктор Д. – у незаконному поширенні інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ. Першому загрожує покарання до 15 років тюрми або довічне ув’язнення; другому – від восьми до 12 років позбавлення волі. Наразі обвинувачені з квітня перебувають у слідчому ізоляторі.

«Главком» зв’язався з адвокатами обвинувачених. Вони дали зрозуміти, що коментувати цю справу без згоди підзахисних не хочуть. Жоден із захисників не був впевнений, що обвинувачені взагалі погодяться будь-що говорити про інкриміновані їм злочини.

Віталій Тараненко, «Главком»