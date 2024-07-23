Зеленський розповів, як дрони впливають на перебіг війни

Як зазначив Зеленський, українські воїни вже довели, що є справжніми новаторами в багатьох напрямках застосування дронів

Ключовим аспектом ураження військових об'єктів РФ є дрони та гнучкість їх застосування

Україна всіма методами та всіма силами має забезпечувати постійне ефективне ураження російських військ, їхньої логістики, їхніх важливих позицій не лише на фронті безпосередньо, але й по всій доступній глибині. Про це Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

«Доступній нашій далекобійності. І ми працюємо з партнерами, щоб збільшити цей наш рівень захисту. Але поки рішення партнерів очікуємо, ми шукаємо свої рішення, свої варіанти дій», – каже Зеленський.

За словами президента, ключовим аспектом ураження об'єктів РФ є наші дрони та гнучкість у їх застосуванні. Як зазначив Зеленський, українські воїни вже довели, що є справжніми новаторами в багатьох напрямках застосування дронів.

«І це варто продовжувати – і ми будемо це продовжувати. Я вдячний кожному й кожній, хто із цим допомагає – хто виробляє дрони, хто постачає, хто тренує операторів дронів та загалом хто просуває цю тему. Українське лідерство в цьому технологічному аспекті – воно дійсно відчутне», – додав очільник нашої держави.

Нагадаємо, що в ніч на 23 липня дрони масовано атакували Севастополь у тимчасово окупованому Криму. Росіяни буцімто знищили над півостровом і Чорним морем 21 безпілотник.

Раніше морські та повітряні дрони Служби безпеки України уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав у Криму. Операцію провели спільно з Військово-морськими силами.

Як повідомлялося, російські військові намагаються розробити системний підхід для результативного відбиття українських безпілотників, що регулярно атакують територію Росії.