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Зеленський розповів, як дрони впливають на перебіг війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський розповів, як дрони впливають на перебіг війни
Як зазначив Зеленський, українські воїни вже довели, що є справжніми новаторами в багатьох напрямках застосування дронів
фото з відкритих джерел

Ключовим аспектом ураження військових об'єктів РФ є дрони та гнучкість їх застосування

Україна всіма методами та всіма силами має забезпечувати постійне ефективне ураження російських військ, їхньої логістики, їхніх важливих позицій не лише на фронті безпосередньо, але й по всій доступній глибині. Про це Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

«Доступній нашій далекобійності. І ми працюємо з партнерами, щоб збільшити цей наш рівень захисту. Але поки рішення партнерів очікуємо, ми шукаємо свої рішення, свої варіанти дій», – каже Зеленський.

За словами президента, ключовим аспектом ураження об'єктів РФ є наші дрони та гнучкість у їх застосуванні. Як зазначив Зеленський, українські воїни вже довели, що є справжніми новаторами в багатьох напрямках застосування дронів.

«І це варто продовжувати – і ми будемо це продовжувати. Я вдячний кожному й кожній, хто із цим допомагає – хто виробляє дрони, хто постачає, хто тренує операторів дронів та загалом хто просуває цю тему. Українське лідерство в цьому технологічному аспекті – воно дійсно відчутне», – додав очільник нашої держави.

Нагадаємо, що в ніч на 23 липня дрони масовано атакували Севастополь у тимчасово окупованому Криму. Росіяни буцімто знищили над півостровом і Чорним морем 21 безпілотник.

Раніше морські та повітряні дрони Служби безпеки України уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав у Криму. Операцію провели спільно з Військово-морськими силами. 

Як повідомлялося, російські військові намагаються розробити системний підхід для результативного відбиття українських безпілотників, що регулярно атакують територію Росії.

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Теги: Володимир Зеленський безпілотник дрон зброя

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