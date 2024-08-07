Атака дронів на Київщину: влада повідомила про постраждалих

У будинках пошкоджені покрівлі дахів, вибиті вікна та двері, посічені фасади

Повітряна тривога у Київській області тривала понад вісім годин через атаку дронів

Третю ніч поспіль російські загарбники намагаються атакувати Київську область. У регіоні в ніч на 7 серпня працювала ППО.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА у Telegram.

Повітряна тривога у Київській області тривала понад вісім годин через атаку дронів. У регіоні протиповітряна оборона збила ворожі безпілотники.

Внаслідок падіння уламків збитих «шахедів» одна людина травмована. Вона отримала осколкове поранення ноги.

За даними ОВА, у двох громадах Київської області зафіксовані пошкодження 22 приватних будинків та господарської споруди.

«В будинках пошкоджені покрівлі дахів, вибиті вікна та двері, посічені фасади. На прибудинкових територіях також пошкоджені паркани. Постраждалим буде надана вся необхідна допомога», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, ворожі безпілотні літальні апарати зафіксовані у повітряному просторі Київської області. Сили протиповітряної оборони вже працюють над їх знешкодженням.

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня Київську область ворог атакував ракетами та «шахедами». У регіоні працювали сили ППО. Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей. Так, станом на 8 ранку 6 серпня зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку, двох АЗС, багатоповерхової будівлі з офісними приміщеннями. Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника. Пожежі на місцях падіння уламків відсутні.