Чим особливі нові дрони «Гербера», якими окупанти атакували Україну (відео)

Росія створила недорогі мультифункціональні безпілотники

Росіяни показали відео з новим дроном, який був збитий у ніч на 24 липня. Він має фюзеляж із пінопласту та зібраний з доволі низькою культурою виробництва. Про це повідомляє Defense Express.

Безпілотник «Гербера» може вироблятися у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе або хибна ціль. З огляду на те, що відомо про збитий зразок, то перехоплено було не версію для завдання ударів.

Дальність польоту дрона із бойовою частиною достатньо мала скріншот з відео

Дрон має фюзеляж із пінопласту фото з соцмереж

Як зазначають журналісти, для наведення на ціль ударної версії використовується телевізійний канал з доволі посередньою камерою. Таким чином наведення на термінальній ділянці здійснюється оператором вручну, як FPV-дроном.

«Тобто точність залежить від майстерності оператора. І на відео якраз зафіксовано, як оператор схибив. І те, що відео з цим дублем було опубліковано вже прямо говорить, що кількість «Гербер» у ворога наразі обмежена кількість. Але тут окремо цікавий факт наявності на дроні камери, в той час, коли Shahed атакує закладену у пам'ять точку координат», – йдеться в матеріалі.

Для наведення на ціль ударної версії використовується телевізійний канал з доволі посередньою камерою скріншот з відео

Зокрема, дальність польоту дрона із бойовою частиною достатньо мала і перебуває у межах дальності прямого радіозв'язку. Тобто у межах декількох десятків кілометрів та до сотні кілометрів, якщо використано ретранслятор. Але перша збита «Гербера» була оснащена 4G-модемом, що дозволяє у певних районах мати швидкісний канал зв'язку для передачі відео.

Наразі під питанням залишається дальність польоту цього дрона. Але цілком вірогідно, що вона може вимірюватись у межах від 300 км без бойової частини. Тобто задачі розвідки, зокрема фіксації роботи радіолокаційних систем із передачею інформації у режимі онлайн, знову ж, через українську мобільну мережу, для цього БпЛА можливі. Як і використання у ролі хибної цілі, яка має відносно малу вартість.

Безпілотник «Гербера» може вироблятися у трьох варіантах фото з соцмереж

Росіяни показали відео з новим дроном. Він називається «Гербера» та має фюзеляж із пінопласту.



Безпілотник може вироблятися у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе або хибна ціль. pic.twitter.com/OpzZrd0yhW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 29, 2024

Як повідомлялося, Росія під час нещодавніх атак по Україні використала безпілотники з фанери та пінопласту. Вони діють як приманки для визначення місця розташування української ППО.

До слова, український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Флеш Бескрестнов заявив, що новий російський безпілотник, який нещодавно долетів до Києва, називається «Гербера».

Нагадаємо, російське підприємство «Завод Сигнал» запатентувало безпілотник, який зовні ідентичний іранському дрону-камікадзе Qasef.