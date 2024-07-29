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Чим особливі нові дрони «Гербера», якими окупанти атакували Україну (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Чим особливі нові дрони «Гербера», якими окупанти атакували Україну (відео)
Безпілотник «Гербера» може вироблятися у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе або хибна ціль
фото з відкритих джерел

Росія створила недорогі мультифункціональні безпілотники

Росіяни показали відео з новим дроном, який був збитий у ніч на 24 липня. Він має фюзеляж із пінопласту та зібраний з доволі низькою культурою виробництва. Про це повідомляє Defense Express.

Безпілотник «Гербера» може вироблятися у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе або хибна ціль. З огляду на те, що відомо про збитий зразок, то перехоплено було не версію для завдання ударів.

Дальність польоту дрона із бойовою частиною достатньо мала
Дальність польоту дрона із бойовою частиною достатньо мала
скріншот з відео
Дрон має фюзеляж із пінопласту
Дрон має фюзеляж із пінопласту
фото з соцмереж

Як зазначають журналісти, для наведення на ціль ударної версії використовується телевізійний канал з доволі посередньою камерою. Таким чином наведення на термінальній ділянці здійснюється оператором вручну, як FPV-дроном.

«Тобто точність залежить від майстерності оператора. І на відео якраз зафіксовано, як оператор схибив. І те, що відео з цим дублем було опубліковано вже прямо говорить, що кількість «Гербер» у ворога наразі обмежена кількість. Але тут окремо цікавий факт наявності на дроні камери, в той час, коли Shahed атакує закладену у пам'ять точку координат», – йдеться в матеріалі.

Для наведення на ціль ударної версії використовується телевізійний канал з доволі посередньою камерою
Для наведення на ціль ударної версії використовується телевізійний канал з доволі посередньою камерою
скріншот з відео

Зокрема, дальність польоту дрона із бойовою частиною достатньо мала і перебуває у межах дальності прямого радіозв'язку. Тобто у межах декількох десятків кілометрів та до сотні кілометрів, якщо використано ретранслятор. Але перша збита «Гербера» була оснащена 4G-модемом, що дозволяє у певних районах мати швидкісний канал зв'язку для передачі відео.

Наразі під питанням залишається дальність польоту цього дрона. Але цілком вірогідно, що вона може вимірюватись у межах від 300 км без бойової частини. Тобто задачі розвідки, зокрема фіксації роботи радіолокаційних систем із передачею інформації у режимі онлайн, знову ж, через українську мобільну мережу, для цього БпЛА можливі. Як і використання у ролі хибної цілі, яка має відносно малу вартість.

Безпілотник «Гербера» може вироблятися у трьох варіантах
Безпілотник «Гербера» може вироблятися у трьох варіантах
фото з соцмереж

Як повідомлялося, Росія під час нещодавніх атак по Україні використала безпілотники з фанери та пінопласту. Вони діють як приманки для визначення місця розташування української ППО. 

До слова, український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Флеш Бескрестнов заявив, що новий російський безпілотник, який нещодавно долетів до Києва, називається «Гербера».

Нагадаємо, російське підприємство «Завод Сигнал» запатентувало безпілотник, який зовні ідентичний іранському дрону-камікадзе Qasef.

Теги: дрон безпілотник окупанти росія

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