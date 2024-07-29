Чим особливі нові дрони «Гербера», якими окупанти атакували Україну (відео)
Росія створила недорогі мультифункціональні безпілотники
Росіяни показали відео з новим дроном, який був збитий у ніч на 24 липня. Він має фюзеляж із пінопласту та зібраний з доволі низькою культурою виробництва. Про це повідомляє Defense Express.
Безпілотник «Гербера» може вироблятися у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе або хибна ціль. З огляду на те, що відомо про збитий зразок, то перехоплено було не версію для завдання ударів.
Як зазначають журналісти, для наведення на ціль ударної версії використовується телевізійний канал з доволі посередньою камерою. Таким чином наведення на термінальній ділянці здійснюється оператором вручну, як FPV-дроном.
«Тобто точність залежить від майстерності оператора. І на відео якраз зафіксовано, як оператор схибив. І те, що відео з цим дублем було опубліковано вже прямо говорить, що кількість «Гербер» у ворога наразі обмежена кількість. Але тут окремо цікавий факт наявності на дроні камери, в той час, коли Shahed атакує закладену у пам'ять точку координат», – йдеться в матеріалі.
Зокрема, дальність польоту дрона із бойовою частиною достатньо мала і перебуває у межах дальності прямого радіозв'язку. Тобто у межах декількох десятків кілометрів та до сотні кілометрів, якщо використано ретранслятор. Але перша збита «Гербера» була оснащена 4G-модемом, що дозволяє у певних районах мати швидкісний канал зв'язку для передачі відео.
Наразі під питанням залишається дальність польоту цього дрона. Але цілком вірогідно, що вона може вимірюватись у межах від 300 км без бойової частини. Тобто задачі розвідки, зокрема фіксації роботи радіолокаційних систем із передачею інформації у режимі онлайн, знову ж, через українську мобільну мережу, для цього БпЛА можливі. Як і використання у ролі хибної цілі, яка має відносно малу вартість.
Росіяни показали відео з новим дроном. Він називається «Гербера» та має фюзеляж із пінопласту.
Безпілотник може вироблятися у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе або хибна ціль. pic.twitter.com/OpzZrd0yhW
Як повідомлялося, Росія під час нещодавніх атак по Україні використала безпілотники з фанери та пінопласту. Вони діють як приманки для визначення місця розташування української ППО.
До слова, український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Флеш Бескрестнов заявив, що новий російський безпілотник, який нещодавно долетів до Києва, називається «Гербера».
Нагадаємо, російське підприємство «Завод Сигнал» запатентувало безпілотник, який зовні ідентичний іранському дрону-камікадзе Qasef.
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