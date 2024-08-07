У Росії пролунали вибухи біля Курської АЕС

У Курській області знову гучно

Пізно ввечері 6 серпня у місті Курчатов Курської області пролунала серія вибухів. Звуки були чутні в районі розташування Курської атомної електростанції, що викликало занепокоєння у місцевих жителів та користувачів соціальних мереж. Про це пишуть РосЗМІ. Також про ракетну небезпеку повідомив в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.

Відео з камер спостереження, опубліковані в Telegram-каналах, зафіксували вибухи близько 22:50. Деякі місцеві канали припустили, що метою атаки могла бути сама АЕС.

Російська влада заявила, що нібито дві ракети були збиті силами ППО. У свою чергу мер Курчатова Ігор Корпунков стверджує, що Курська АЕС, яка знаходиться в місті, працює нібито в штатному режимі

Нагадаємо, унаслідок атаки безпілотників у Курській області РФ сталася пожежа на одному з об'єктів.

Як повідомлялося, у ніч на 30 липня Служба безпеки України атакувала російську нафтобазу у Курській області. На місці влучання виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 30 липня в Курську прогримів вибух, через три хвилини після якого в області оголосили повітряну тривогу. Близько 4.00 над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах у небі. Від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на стоянках спрацювала сигналізація.

До слова, Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території РФ. Зокрема уражено низку тягових електропідстанцій в Курській області.