Мінстратегпром повідомив, скільки дронів на рік може виробляти Україна

За словами заступниці міністра з питань стратегічних галузей та промисловості, Україна має достатньо великі виробничі спроможності

Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами. Про це розповіла заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Анна Гвоздяр, пише «Суспільне».

«У нас достатньо великі виробничі спроможності, ми можемо виробити на сьогодні понад 3 млн дронів різних типів. Для цього нам потрібно фінансування», – каже вона.

За словами Гвоздяр, держава може покрити лише частину цих потреб, а решту закривають закордонні партнери. Зокрема, Канада погодилась закупити частину дронів українського виробництва для українського війська. перемовини ведуться й з іншими країнами, зокрема Сполученим Королівством.

«Ми достатньо розвинули за рахунок як державних, так і приватних потужностей щодо виробів різного виду для дронів. Понад мільйон дронів – зрозуміло, що під них треба понад мільйон боєприпасів», – сказала Гвоздяр.

Наразі Мінстратегпром опрацьовує лінійку дронів з боєприпасами, яка необхідна українському війську. Далі обговорюватиметься питання їх уніфікації.

Як заявляв президент Зеленський, Україна всіма методами та всіма силами має забезпечувати постійне ефективне ураження російських військ, їхньої логістики, їхніх важливих позицій не лише на фронті безпосередньо, але й по всій доступній глибині.

За словами президента Зеленського, ключовим аспектом ураження об'єктів РФ є наші дрони та гнучкість у їх застосуванні. Як зазначив Зеленський, українські воїни вже довели, що є справжніми новаторами в багатьох напрямках застосування дронів.

До слова, завод турецької компанії Bayraktar із виробництва безпілотників повноцінно запрацює в Україні після закінчення війни з Росією.