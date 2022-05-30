Ворожий удар по Новому Бугу: у місті серйозні руйнування (фото)

У результаті ворожого удару в будівлях у центрі міста Новий Буг вибито вікна та двері

Інформації про постраждали внаслідок удару по місту Новий Буг немає

Внаслідок нічного обстрілу у місті Новий Буг Миколаївської області є значні руйнування. Про це повідомили у Новобузькій міській раді.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Користувачі у соціальних мережах опублікували фотографії наслідків руйнування центральної частини міста Новий Буг, повідомляє«Новости N».

Нагадаємо, близько півночі російські окупанти обстріляли Новий Буг.

Також у ніч на 30 травня рашисти випустили дві ракети по Одещині.

Вночі 30 травня у Мерефі на Харківщині лунали вибухи: повідомляють про ракетний удар.

Крім того, на Сумщині пролунало кілька вибухів, а також у Херсоні та області було неспокійно.

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