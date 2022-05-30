Ворог завдав удару по місту Новий Буг
Рашисти вцілили по Миколаївщині
фото з відкритих джерел
Влада повідомила про значні руйнування у центрі міста
Уночі 30 травня окупанти обстріляли Новий Буг Миколаївської області.
«Шановні новобужани! Зберігайте спокій, не панікуйте. Залишайтеся дома, в укритті. Центральна частина міста зазнала значних руйнувань. Інформація уточнюється», – повідомляє Новобузька міська рада.
Нагадаємо, напередодні увечері у Херсоні та області пролунали вибухи.
Також стало відомо, що ЗСУ на Херсонщині контратакують ворога.
Крім того, ворог обстрілює Сумщину: пролунало 30 вибухів.
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