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    Події в Україні

    Ворог завдав удару по місту Новий Буг

    Рашисти вцілили по Миколаївщині - Ворог завдав удару по місту Новий Буг
    Рашисти вцілили по Миколаївщині
    фото з відкритих джерел

    Влада повідомила про значні руйнування у центрі міста

    Уночі 30 травня окупанти обстріляли Новий Буг Миколаївської області.

    «Шановні новобужани! Зберігайте спокій, не панікуйте. Залишайтеся дома, в укритті. Центральна частина міста зазнала значних руйнувань. Інформація уточнюється», – повідомляє Новобузька міська рада.

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    Нагадаємо, напередодні увечері у Херсоні та області пролунали вибухи.

    Також стало відомо, що ЗСУ на Херсонщині контратакують ворога.

    Крім того, ворог обстрілює Сумщину: пролунало 30 вибухів.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Україна влада окупація #stoprussia
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    Ворог завдав удару по місту Новий Буг