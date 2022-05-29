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    Події в Україні

    У Херсоні та області пролунали вибухи

    Не фільмуйте вибухи! - У Херсоні та області пролунали вибухи
    Не фільмуйте вибухи!
    фото з відкритих джерел

    Тривожна сирена звучала у сусідніх областях

    У центральних регіонах України наприкінці доби 29 травня оголосили повітряні тривоги. Згодом на Херсонщині та в обласному центрі почулася серія вибухів.

    Наразі невідомо, що саме слугувало причиною звуків схожих на вибухи. Про них почали писати місцеві жителі у соцмережах.

    Офіційних коментарів щодо ситуації наразі немає.

    Якщо побачили влучання снаряда чи ракети, не можна знімати наслідки ворожого удару. Якщо зробити публікацію таких матеріалів у соцмережах, це може допомогти росіянам корегувати удар.

    Відтак це протягом кількох годин ще загрожує життю цивільних, рятувальників або наших захисників.

    Нагадаємо, ворог обстрілює Сумщину: пролунало 30 вибухів.

    Тим часом на сході знищено склад боєприпасів ворога.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Херсон окупація #stoprussia
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    У Херсоні та області пролунали вибухи