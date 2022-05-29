У Херсоні та області пролунали вибухи

Тривожна сирена звучала у сусідніх областях

У центральних регіонах України наприкінці доби 29 травня оголосили повітряні тривоги. Згодом на Херсонщині та в обласному центрі почулася серія вибухів.

Наразі невідомо, що саме слугувало причиною звуків схожих на вибухи. Про них почали писати місцеві жителі у соцмережах.

Офіційних коментарів щодо ситуації наразі немає.

Якщо побачили влучання снаряда чи ракети, не можна знімати наслідки ворожого удару. Якщо зробити публікацію таких матеріалів у соцмережах, це може допомогти росіянам корегувати удар.

Відтак це протягом кількох годин ще загрожує життю цивільних, рятувальників або наших захисників.

Нагадаємо, ворог обстрілює Сумщину: пролунало 30 вибухів.

Тим часом на сході знищено склад боєприпасів ворога.

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