У Херсоні та області пролунали вибухи
Тривожна сирена звучала у сусідніх областях
У центральних регіонах України наприкінці доби 29 травня оголосили повітряні тривоги. Згодом на Херсонщині та в обласному центрі почулася серія вибухів.
Наразі невідомо, що саме слугувало причиною звуків схожих на вибухи. Про них почали писати місцеві жителі у соцмережах.
Офіційних коментарів щодо ситуації наразі немає.
Якщо побачили влучання снаряда чи ракети, не можна знімати наслідки ворожого удару. Якщо зробити публікацію таких матеріалів у соцмережах, це може допомогти росіянам корегувати удар.
Відтак це протягом кількох годин ще загрожує життю цивільних, рятувальників або наших захисників.
Нагадаємо, ворог обстрілює Сумщину: пролунало 30 вибухів.
Тим часом на сході знищено склад боєприпасів ворога.