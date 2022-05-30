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    Новини

    На Сумщині пролунало кілька вибухів

    Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста - На Сумщині пролунало кілька вибухів
    Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста
    фото з відкритих джерел

    Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги

    Уночі 30 травня на Сумщині під час повітряної тривоги пролунали кілька вибухів. Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Наразі невідомо, куди саме поцілили снаряди окупантів.

    Живицький розповів, що на Сумщині близько 00:30 30 травня прогриміли кілька вибухів.

    «Сумський та Охтирський райони. Пролунали декілька вибухів. Деталі згодом», – зазначив голова ОВА.

    В області через загрозу ворожих обстрілів о 00:04 оголосили повітряну тривогу.

    Під час повітряної тривоги не варто поширювати фото та відео з наслідками ворожих обстрілів. Також не слід повідомляти комусь адреси місць прильотів ракет окупантів. Це лише коригує їхній вогонь.

    Також уночі 30 травня ворог завдав удару по місту Новий Буг.

    Крім того, у Херсоні та області пролунали вибухи.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    На Сумщині пролунало кілька вибухів