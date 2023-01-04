NYT написала, що Україна збиває дешеві дрони дорогими ракетами. ЗСУ відреагували

Ракети, які використовує Україна проти дронів є дорогими, але ЗСУ продовжать їх використовувати

Ігнат зазначив, що якщо є загроза для людського життя, то ЗСУ будуть використовувати все, щоб його зберегти

Спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на публікацію The New York Times про те, що Україна збиває дешеві дрони дорогими ракетами. Це він прокоментував в ефірі телемарафону.

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Ігнат зазначив, що якщо є загроза для людського життя, то ЗСУ будуть використовувати все, щоб його зберегти.

«Тут некоректно порівнювати. Я бачив цей матеріал у західній пресі. Мені іноді здається, що в деяких газетах США та Європи є колонки для російських пропагандистів, де публікують суперечливі речі», – зазначив Ігнат.

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Речник наголосив, що ракети, які використовує Україна, є дорогими, але ЗСУ продовжать їх використовувати і піднімати авіацію, щоб захищатися.

«А як робить Ізраїль, коли збиває дешеві ракети? Їхні ППО і авіація в рази дорожчі за наші. Тут йдеться про життя і критичну інфраструктуру. Якщо Shahed влучає в об'єкт критичної інфраструктури, гинуть люди, то будуть великі збитки. Порівнювати абсолютно некоректно», – додав він.

Нагадаємо, американська газета The New York Times випустила матеріал, у якому йдеться про те, що українські воїни використовували зенітні установки та стрілецьку зброю для знищення іранських дронів-камікадзе Shahed-136, проте через нічні атаки ЗСУ почали використовувати авіацію та ракети систем протиповітряної оборони. Журналісти написали, що ракети, якими українські воїни збивають дрони, нібито коштують у десятки разів більше за БПЛА.