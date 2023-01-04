Керівництво РФ хоче позбутися окупантів, які вціліли під час «бавовни» у Макіївці – ЗМІ

Окупанти зрозуміли, що наступ – це «приречення на смерть»

У Росії досі не надали списки поранених і загиблих через удар по базі мобілізованих російських військових у Макіївці Донецької області. Натомість вцілілих військовослужбовців намагалися позбутися та відправити на передову, пише російське видання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дружина одного з мобілізованих із Самарської області, який отримав поранення після удару по Макіївці, зазначила, що не знає, де її чоловік.

«Немає інформації, в яку лікарню везуть чоловіка. Вам у будь-якому разі не скажуть, куди їх везуть. Вже третя доба йде, мені багато жінок пишуть і телефонують - у них теж немає жодних звісток, це, чесно кажучи, дуже напружує. Зрозуміло, що телефони розбилися, хтось у госпіталь потрапив, пам'ять втратив... Але елементарно хоча б списки, с*ка, складіть! Хто живий, хто мертвий, хто в госпіталі», – розповіла вона.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами жінки, військових, які вижили, хотіли відправити «у наступ», але окупанти зрозуміли, що це «приречення на смерть».

«Через це якась частина пішла не зрозуміло куди, вони всі порозходились. У наступ йти – треба бути повним ідіотом, враховуючи, що вони не мають нічого. І слухати вищі інстанції – заради чого? Це заздалегідь приречення на смерть. Ті, хто розумніший, зі своїм начальством зібралися, пішли в інший бік – в укриття якісь. Я думаю, що запросто їх можуть послати куди завгодно, аби лише прикрити цей захід (розслідування вибуху)», – поділилася дружина.

Інша родичка мобілізованого із Самарської області розповіла журналістам, що чоловіків «хочуть списати як непотрібних свідків»: «Туди їде комісія, і ми боїмося, що їх можуть відправити кудись чи сховати». Вона не пояснила, що саме має на увазі під списанням.

Про те, що «приблизно 216 людей», які залишилися живими, хочуть «направити на передову або ще кудись з очей подалі», написала і прокремлівська пропагандистка Анастасія Кашеварова. Пізніше вона додала, що через те, що «піднявся галас», чоловіків залишили на місці, а деяких з них повезли на допит до прокуратури.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у низці російських міст пройшли мітинги, де люди вшанували пам'ять загиблих у Макіївці окупантів. Росіяни, яким заборонено виходити на протести, тримали в руках прапори керівної партії РФ та звинувачували у смерті російських військових Україну.

Росіяни вийшли на мітинги, щоб вшанувати пам'ять своїх воїнів, які загинули внаслідок влучання ракети по базі рашистів у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Відомо, що на базі проживали військові із Самарської області.

Раніше повідомляли, що в новорічну ніч у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

За інформацією Генштабу, 31 грудня в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів.