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Вступ України до НАТО: Рубіо зробив важливу заяву

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Вступ України до НАТО: Рубіо зробив важливу заяву
Питання членства України в НАТО залишається предметом міжнародних дискусій
фото: Міністерство оборони України

Держсекретар США пояснив, на чому Вашингтон зосереджений у питанні України

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що питання вступу України до НАТО наразі не стоїть на порядку денному. За його словами, Вашингтон зосереджений на припиненні війни та готовий відіграти конструктивну роль у цьому процесі. Про це Рубіо сказав під час спілкування з журналістами в Ісландії, передає «Главком».

Рубіо відповідав на запитання про свою позицію щодо можливого вступу України до Альянсу. Він зазначив, що зараз не йдеться про однозначну відповідь «так» чи «ні», оскільки питання членства України в НАТО не перебуває на порядку денному.

«Наразі питання про вступ України до НАТО немає на порядку денному», – сказав американський держсекретар. Він пояснив, що для вступу до НАТО необхідно досягти консенсусу серед усіх союзників, а остаточне рішення має бути одностайним.

За словами Рубіо, наразі Сполучені Штати зосереджені на тому, щоб спробувати завершити війну Росії проти України. «Зараз, коли мова йде про Україну, ми зосереджені виключно на тому, щоб покласти край цьому конфлікту, якщо це можливо», – зазначив він.

Американський посадовець додав, що США готові допомагати дипломатичним зусиллям, якщо можуть відіграти конструктивну роль у припиненні бойових дій. «Якщо є роль, яку ми можемо відіграти, щоб покласти край цій війні, ми хочемо відіграти конструктивну роль», – сказав Рубіо.

Водночас він зазначив, що Вашингтон стежить за розвитком ситуації, однак нинішні тенденції, за його словами, не свідчать про рух у напрямку завершення війни. Рубіо також висловив жаль через масштаб людських втрат у війні.

Питання членства України в НАТО залишається предметом міжнародних дискусій. Для вступу нової держави до Альянсу необхідна згода всіх його членів. Саме відсутність консенсусу союзників є одним із чинників, які визначають перспективи членства України.

Водночас нинішня заява Рубіо не означає формального рішення про відмову Україні в членстві в НАТО. Держсекретар США говорив саме про те, що питання наразі не стоїть на порядку денному, тоді як головним пріоритетом Вашингтона він назвав припинення війни.

Варто нагадати, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ситуація навколо війни в Україні наразі не розвивається у напрямку її завершення. Водночас Вашингтон продовжує зосереджуватися на припиненні бойових дій і готовий відігравати конструктивну роль у цьому процесі.

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Теги: Марко Рубіо НАТО США переговори війна Україна

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