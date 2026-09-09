Росія назвала місце, де хоче провести переговори з Україною

Абу-Дабі вже був майданчиком для переговорів за участю представників України, Росії та США

Москва вважає столицю ОАЕ пріоритетним майданчиком для зустрічі щодо українського врегулювання

Росія вважає Абу-Дабі пріоритетним майданчиком для проведення зустрічі щодо врегулювання війни в Україні. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляє «Главком».

За словами Ушакова, саме столицю Об'єднаних Арабських Еміратів російська сторона розглядає як пріоритетне місце для можливих переговорів щодо України. Водночас він не повідомив, коли саме може відбутися така зустріч та хто братиме в ній участь.

Абу-Дабі вже був майданчиком для переговорів за участю представників України, Росії та США. Зокрема, тристоронні зустрічі відбувалися там у січні та лютому 2026 року. Сторони обговорювали можливі параметри завершення війни та подальший переговорний процес.

Росія раніше також використовувала Абу-Дабі для контактів з українською стороною з окремих питань, зокрема щодо обмінів полоненими та інших чутливих питань.

Наразі російська сторона не повідомила про конкретні домовленості щодо нової зустрічі. Заява Ушакова свідчить лише про те, що Москва розглядає Абу-Дабі як пріоритетний майданчик для можливих подальших переговорів.

Нагадаємо, 8 вересня Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала близько години. Сторони обговорили можливе завершення війни в Україні та результати переговорів Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Після розмови Кремль заявив, що Трамп зацікавлений у досягненні прориву щодо завершення війни до кінця свого президентського терміну у 2029 році.

Водночас Україна та США обговорюють нові ідеї та підходи до завершення війни. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що ситуація на полі бою та в повітряному просторі змінилася, тому переговорний процес потребує оновлених підходів.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп попередньо домовилися про особисту зустріч у вересні. Україна також готова повернутися до тристороннього формату переговорів за участю Києва, Вашингтона та Москви.