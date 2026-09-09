Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія назвала місце, де хоче провести переговори з Україною

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Росія назвала місце, де хоче провести переговори з Україною
Абу-Дабі вже був майданчиком для переговорів за участю представників України, Росії та США
фото: Reuters

Москва вважає столицю ОАЕ пріоритетним майданчиком для зустрічі щодо українського врегулювання

Росія вважає Абу-Дабі пріоритетним майданчиком для проведення зустрічі щодо врегулювання війни в Україні. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляє «Главком».

За словами Ушакова, саме столицю Об'єднаних Арабських Еміратів російська сторона розглядає як пріоритетне місце для можливих переговорів щодо України. Водночас він не повідомив, коли саме може відбутися така зустріч та хто братиме в ній участь.

Абу-Дабі вже був майданчиком для переговорів за участю представників України, Росії та США. Зокрема, тристоронні зустрічі відбувалися там у січні та лютому 2026 року. Сторони обговорювали можливі параметри завершення війни та подальший переговорний процес.

Росія раніше також використовувала Абу-Дабі для контактів з українською стороною з окремих питань, зокрема щодо обмінів полоненими та інших чутливих питань.

Наразі російська сторона не повідомила про конкретні домовленості щодо нової зустрічі. Заява Ушакова свідчить лише про те, що Москва розглядає Абу-Дабі як пріоритетний майданчик для можливих подальших переговорів.

Нагадаємо, 8 вересня Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала близько години. Сторони обговорили можливе завершення війни в Україні та результати переговорів Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Після розмови Кремль заявив, що Трамп зацікавлений у досягненні прориву щодо завершення війни до кінця свого президентського терміну у 2029 році.

Водночас Україна та США обговорюють нові ідеї та підходи до завершення війни. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що ситуація на полі бою та в повітряному просторі змінилася, тому переговорний процес потребує оновлених підходів.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп попередньо домовилися про особисту зустріч у вересні. Україна також готова повернутися до тристороннього формату переговорів за участю Києва, Вашингтона та Москви.

Читайте також:

Теги: росія війна Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Су-33 є морською модифікацією винищувача Су-27
Українські дрони «вполювали» два винищувачі у Краснодарському краї
23 серпня, 15:08
Росія накопичує ракети для майбутніх атак
Росія готується до зимового ракетного терору України – Bloomberg
25 серпня, 04:15
Внаслідок удару поранена щонайменше одна людина
Окупанти атакували дронами житлові будинки у Запоріжжі: є постраждалі
28 серпня, 18:59
Уночі російські війська завдали ударів безпілотниками по Запоріжжю
Повітряні сили розкрили, скільки російських ракет атакували Україну вночі
19 серпня, 09:13
Пожежа у логістичному центрі Wildberries
Україна вивела з ладу вісім із 10 найбільших складів Wildberries
26 серпня, 11:29
На цьому тлі у німецькому Аугсбурзі стався вибух поблизу головного залізничного вокзалу
Експрезидент Росії пригрозив Німеччині ударами по Берліну та залізниці
2 вересня, 10:56
Наслідки нічної атаки безпілотників на житлову багатоповерхівку в Одесі
Реактивні дрони атакували Україну: Одеса зазнала руйнувань
3 вересня, 03:20
Освітній процес забезпечують понад 366 тис. педагогічних працівників
В Україні різко поменшало першокласників: дані Міносвіти
3 вересня, 23:35
Йдеться про можливість залучення до служби навіть тих громадян, яких раніше офіційно визнавали непридатними
Путін підтримав набір до російського війська важкохворих
5 вересня, 20:15

Події в Україні

Україна створює міжнародний фонд для ветеранів: Канада першою виділить 1,25 млрд грн
Україна створює міжнародний фонд для ветеранів: Канада першою виділить 1,25 млрд грн
Такий улов буває не щодня: ветерани здивували рибальським трофеєм (фото)
Такий улов буває не щодня: ветерани здивували рибальським трофеєм (фото)
Українські дрони суттєво сповільнили наступ росіян на Донеччині – ISW
Українські дрони суттєво сповільнили наступ росіян на Донеччині – ISW
Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2026 року
Втрати ворога станом на 11 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 11 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
80K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28
Румунія піднімала F-16 через групу повітряних цілей над Одещиною
Сьогодні, 10:19

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua