Швеція відправляє Patriot та військових до східного флангу НАТО: названо мету

Близько 100 шведських військових захищатимуть логістичний хаб у Польщі, через який проходить допомога Україні

Швеція направить систему протиповітряної оборони Patriot до Польщі для посилення захисту східного флангу НАТО. Шведські військові охоронятимуть логістичний хаб Альянсу, через який до України надходить військова та цивільна допомога. Про це повідомив, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише «Главком».

Розгортання розпочнеться у грудні. До місії залучать близько 100 військовослужбовців шведського підрозділу ППО. Вони замінять нідерландський контингент, який нині виконує завдання із захисту об’єкта.

Йдеться про логістичний хаб НАТО в районі польського міста Жешув на південному сході країни. Через нього проходить значна частина військової та цивільної допомоги, призначеної для України.

Шведські збройні сили зазначили, що Patriot захищатиме об’єкт від повітряних загроз, зокрема безпілотників і ракет. Система працюватиме під командуванням НАТО та стане частиною інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони Альянсу.

«Як союзники ми несемо спільну відповідальність за захист і оборону території НАТО. Водночас підтримка України залишається пріоритетом для Швеції», – заявив начальник Сухопутних військ Швеції Йоган Пеккарі.

За словами командирки шведського полку ППО Софії Вестермарк, розташування хабу має важливе значення для підтримки України. За оцінками шведських військових, через об’єкт щомісяця проходить близько 18 тис. тонн обладнання.

«Є загроза для цього місця як із землі, так і з повітря, і як союзник НАТО ми беремо участь із системою протиповітряної оборони, щоб захистити його від дронів і ракет», – сказала Вестермарк.

Швеція не повідомила, скільки саме комплексів Patriot буде розгорнуто в Польщі. Місія може тривати до семи місяців, залежно від подальших рішень шведської влади.

Це не перша військова участь Швеції в посиленні захисту польського логістичного маршруту. З жовтня шведські винищувачі Gripen також беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору Польщі. Вони мають сприяти інтегрованій системі ППО та захищати логістичний хаб, який використовується для підтримки України.

Нагадаємо, що Швеція більше не планує обмежуватися лише обороною власної території у разі можливого нападу Росії. Нова концепція шведських Військово-повітряних сил передбачає завдання ударів по цілях у глибині території противника.