Головна Світ Політика
search button user button menu button

Швеція відправляє Patriot та військових до східного флангу НАТО: названо мету

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Швеція відправляє Patriot та військових до східного флангу НАТО: названо мету
До місії залучать близько 100 військовослужбовців шведського підрозділу ППО
фото: збройні сили Польщі

Близько 100 шведських військових захищатимуть логістичний хаб у Польщі, через який проходить допомога Україні

Швеція направить систему протиповітряної оборони Patriot до Польщі для посилення захисту східного флангу НАТО. Шведські військові охоронятимуть логістичний хаб Альянсу, через який до України надходить військова та цивільна допомога. Про це повідомив, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише «Главком».

Розгортання розпочнеться у грудні. До місії залучать близько 100 військовослужбовців шведського підрозділу ППО. Вони замінять нідерландський контингент, який нині виконує завдання із захисту об’єкта.

Йдеться про логістичний хаб НАТО в районі польського міста Жешув на південному сході країни. Через нього проходить значна частина військової та цивільної допомоги, призначеної для України.

Шведські збройні сили зазначили, що Patriot захищатиме об’єкт від повітряних загроз, зокрема безпілотників і ракет. Система працюватиме під командуванням НАТО та стане частиною інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони Альянсу.

«Як союзники ми несемо спільну відповідальність за захист і оборону території НАТО. Водночас підтримка України залишається пріоритетом для Швеції», – заявив начальник Сухопутних військ Швеції Йоган Пеккарі.

За словами командирки шведського полку ППО Софії Вестермарк, розташування хабу має важливе значення для підтримки України. За оцінками шведських військових, через об’єкт щомісяця проходить близько 18 тис. тонн обладнання.

«Є загроза для цього місця як із землі, так і з повітря, і як союзник НАТО ми беремо участь із системою протиповітряної оборони, щоб захистити його від дронів і ракет», – сказала Вестермарк.

Швеція не повідомила, скільки саме комплексів Patriot буде розгорнуто в Польщі. Місія може тривати до семи місяців, залежно від подальших рішень шведської влади.

Це не перша військова участь Швеції в посиленні захисту польського логістичного маршруту. З жовтня шведські винищувачі Gripen також беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору Польщі. Вони мають сприяти інтегрованій системі ППО та захищати логістичний хаб, який використовується для підтримки України.

Нагадаємо, що Швеція більше не планує обмежуватися лише обороною власної території у разі можливого нападу Росії. Нова концепція шведських Військово-повітряних сил передбачає завдання ударів по цілях у глибині території противника.

Читайте також:

Теги: Швеція Польща системи ППО Patriot НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попередження про російську атаку отримав не той регіон Польщі
У Польщі стався курйоз із попередженням про російську повітряну атаку
Вчора, 21:17
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 25 483 бойові броньовані машии
Втрати ворога станом на 4 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
4 жовтня, 06:45
Підприємства використовують різні способи протидії дронам
Російський бізнес змушений сам захищатися від українських дронів – WSJ
27 вересня, 06:55
Українець напав із ножем на п’ятьох людей у монастирі у польському місті Ярослав
Різанина у монастирі в Польщі: з'явилася інформація про підозрюваного українця
24 вересня, 19:15
Запуск ракети Rm48u
Росія знайшла заміну «Іскандерам» для масованих ударів по Україні – Reuters
18 вересня, 14:15
Окремий напрям підготовки до зими – відновлення та захист енергосистеми
Євросоюз готує масштабне посилення ППО та енергетики України напередодні зими
16 вересня, 11:36
«У Росії немає жодних шансів перемогти нас», – каже Сікорський
Глава МЗС Польщі пообіцяв розгромити Росію набагато скоріше, ніж українці. Але є умова
13 вересня, 20:24
Країни Євросоюзу пропонують українським засновникам безповоротні гранти та пільгові кредити на старт власної справи
Гроші на бізнес у ЄС: які програми доступні українцям у 2026 році
12 вересня, 07:00
Путін перевіряє, як далеко йому дозволить зайти Захід
WP: Путін побачив слабкість Заходу та пішов на ескалацію
8 вересня, 14:53

Політика

Швеція відправляє Patriot та військових до східного флангу НАТО: названо мету
Швеція відправляє Patriot та військових до східного флангу НАТО: названо мету
У Європарламенті спалахнув скандал через ізраїльський прапор
У Європарламенті спалахнув скандал через ізраїльський прапор
Кремль відреагував на пропозицію Трампа допомогти РФ
Кремль відреагував на пропозицію Трампа допомогти РФ
Врятований моряк заявив, що Росія знищила корабель біля берегів Болгарії не дроном
Врятований моряк заявив, що Росія знищила корабель біля берегів Болгарії не дроном
Нардепка Скороход зробила низку заяв, які підхопила російська пропаганда
Нардепка Скороход зробила низку заяв, які підхопила російська пропаганда
Ексглаву розвідки Німеччини затримано за підозрою у держзраді
Ексглаву розвідки Німеччини затримано за підозрою у держзраді

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2026
119K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Вчора, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua