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Перші результати переговорів можуть з’явитися до кінця вересня – Зеленський

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Перші результати переговорів можуть з’явитися до кінця вересня – Зеленський
Зеленський зазначив, що в окремих питаннях уже є певний прогрес
Фото: скриншот трансляції

Президент розповів про консультації з партнерами та можливі домовленості щодо енергетики й продовольства

Президент Володимир Зеленський заявив, що перші результати переговорного процесу можуть з’явитися вже до кінця вересня. За його словами, зараз Україна продовжує проводити консультації з міжнародними партнерами, повідомляє «Главком».

Водночас Зеленський зазначив, що найближчим часом не варто очікувати продуктивних переговорів безпосередньо з Росією. За його словами, ситуація може змінитися після 18-20 вересня, коли в РФ завершаться парламентські вибори. Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в Єлисейському палаці також повідомляли, що Путін може бути готовий до нового етапу переговорів після завершення виборів у Росії.

Президент наголосив, що дипломатична робота триває за участю України та її партнерів. Він також повідомляв про нові ідеї, які сторони обговорювали під час зустрічей із представниками США та європейських країн. Йдеться, зокрема, про можливі кроки щодо енергетики, постачання зерна та інших питань, пов'язаних із проходженням зимового періоду.

Зеленський зазначив, що в окремих питаннях уже є певний прогрес. Зокрема, сторони обговорюють енергетику та продовольство. Україна готова шукати компроміси щодо експорту зерна та енергетики, однак президент наголосив, що відповідні кроки має робити і Росія.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна хоче використати вересень і жовтень для відновлення дипломатичного процесу. Серед можливих майданчиків для подальших контактів він називав Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку наприкінці вересня.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін налаштований на досягнення домовленостей щодо України. За словами американського президента, їхня розмова була «чудовою».

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Теги: росія Канада війна Володимир Зеленський переговори

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