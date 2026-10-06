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Шахеди стануть ще небезпечніші: Повітряні сили розповіли про плани Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Шахеди стануть ще небезпечніші: Повітряні сили розповіли про плани Росії
На окремих напрямках частка реактивних дронів сягає 60%
фото: Генштаб ЗСУ

Частка реактивних дронів у російських атаках може зрости до 80%, а їхня швидкість – до 900 км/год

Росія може значно збільшити кількість реактивних безпілотників, які застосовує для ударів по Україні. У Повітряних силах прогнозують, що частка таких дронів у російських атаках може зрости до 80%, а їхня швидкість – до 800-900 км/год. Про це 6 жовтня під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Черевашенко, пише «Главком».

За його словами, з липня Росія почала активніше використовувати реактивні безпілотники. Нині вони становлять близько 40% від усіх дронів, які російські війська застосовують для ударів по Україні. На окремих напрямках частка реактивних апаратів сягає 60%.

«Зараз вона сягає 40% від усіх застосованих безпілотників на території України. На окремих напрямках – до 60% ударів. І вона продовжує зростати. Ми прогнозуємо, що близько 80% в ударах будуть реактивні дрони», – сказав Черевашенко.

Водночас Росія може вдосконалити й технічні характеристики таких безпілотників. За словами заступника командувача Повітряних сил, нині швидкість реактивних дронів РФ становить близько 600 км/год.

Повітряні ситли прогнозують, що в майбутньому цей показник може зрости до 800-900 км/год. Водночас Черевашенко уточнив, що дронів із такою швидкістю наразі не фіксували. «Поки таких не було, але ми прогнозуємо», – зазначив він.

Збільшення швидкості створить додаткові труднощі для української протиповітряної оборони, адже швидкісним цілям залишається менше часу на підліт до об'єктів і, відповідно, на їхнє виявлення та знищення. Реактивні дрони РФ уже створюють для української ППО окрему проблему через високу швидкість і короткий час на перехоплення.

Варто нагадати, що українські військові вперше успішно збили російські реактивні безпілотники за допомогою роботизованих турелей. Ці системи використовують машинний зір та елементи штучного інтелекту для автоматичного виявлення і супроводу повітряних цілей.

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Теги: росія дрон війна Повітряні сили ЗСУ

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