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Після атаки на кораблі прем'єр Болгарії зробив заяву про п'яту статтю НАТО

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Після атаки на кораблі прем'єр Болгарії зробив заяву про п'яту статтю НАТО
Інцидент стався приблизно за 130 км від болгарського узбережжя
фото: Novinite

Румен Радев пояснив, чому Софія наразі не бачить підстав для активації механізму колективної оборони Альянсу

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що атака безпілотників на два торговельні судна в Чорному морі наразі не є підставою для застосування статей 4 і 5 Північноатлантичного договору. За його словами, інцидент стався у виключній економічній зоні Болгарії, але не в її територіальних водах. Про це Радев заявив після засідання болгарського уряду, пише «Главком».

За словами болгарського прем’єра, два судна атакували у вівторок, 6 жовтня. Інцидент стався приблизно за 130 км від болгарського узбережжя. Радев підтвердив, що під час атаки застосували як морський, так і повітряний безпілотники.

«Два кораблі були уражені, атака була комплексною – і морським дроном, і повітряним дроном», – сказав Радев.

Він зазначив, що поки невідомо, хто саме стоїть за атакою. За словами прем’єра, Болгарія намагатиметься встановити походження безпілотників, однак наразі розглядаються дві версії – російська та українська.

Радев назвав атаку надзвичайно тривожною та наголосив, що вона сталася у виключній економічній зоні Болгарії. Водночас він пояснив, що ця зона не прирівнюється до територіальних вод країни.

«Ми маємо набагато серйозніші атаки всередині територіальних вод. Майте на увазі, що це сталося за 130 км від нашого узбережжя. Це наша виключна економічна зона, але це вважається нейтральними водами», – заявив болгарський прем’єр.

Саме тому, за словами Радева, у цьому випадку немає підстав для активації механізмів колективної оборони НАТО. Йдеться, зокрема, про статті 4 і 5 Північноатлантичного договору.

Стаття 4 передбачає консультації між союзниками, якщо один із членів Альянсу вважає, що його територіальна цілісність, політична незалежність або безпека перебувають під загрозою. Стаття 5 визначає принцип колективної оборони – напад на одного союзника розглядається як напад на всіх.

Водночас Радев наголосив, що Болгарія вже винесла питання атаки на міжнародний рівень. Він повідомив, що провів відеоконференцію з членами Ради ЄС та поінформував їх про інцидент.

Унаслідок атаки один із кораблів, суховантаж ALFA WATAN під прапором Того, отримав критичні пошкодження та затонув. Його екіпаж наразі розшукують. Друге судно – ABLE під прапором Палау – загорілося, але його екіпаж вдалося евакуювати. Двоє членів екіпажу дістали тяжкі поранення.

Болгарські служби проводять пошуково-рятувальну операцію та перевіряють можливі екологічні наслідки інциденту. Радев також назвав атаку порушенням міжнародного та морського права.

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Теги: НАТО війна Болгарія корабель

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