РФ атакувала Криворізький район: є постраждала, пошкоджено адмінбудівлю
Постраждала лікуватиметься амбулаторно
На Криворіжжі під російським ударом опинилися райцентр та Апостолівська громада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.
«У Криворізькому районі ворог атакував БпЛА наше місто та Апостолівську громаду. Понівечена адмінбудівля. Постраждала 29-річна жінка», – йдеться у повідомленні.
Вілкул уточнив, що постраждалій надано всю необхідну допомогу, лікуватиметься амбулаторно.
Також, за даними влади, у Нікопольському районі ворог атакував дронами й артилерією Нікополь, Мирівську та Покровську громади. Унаслідок цього сталася пожежа.
Нагадаємо, у ніч на 8 вересня в Києві пролунала серія вибухів на тлі ракетної атаки Росії. Унаслідок ударів постраждали та загинули люди. Руйнування та пожежі зафіксовано щонайменше у п'яти районах міста.
Як повідомлялося, основний напрямок нічного удару – Одеса, Київ та область.
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