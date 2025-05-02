Міноборони допустило до експлуатації понад 120 нових видів озброєння у квітні

З початку 2025 року вже кодифіковано понад 400 одиниць озброєння та військової техніки

Міноборони України значно посилило арсенал: понад 120 нових видів озброєння допущено до експлуатації у квітні

Міністерство оборони України продовжує активно нарощувати бойову спроможність Збройних Сил, про що свідчить допуск до експлуатації понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки лише протягом квітня. Левова частка – понад 85% – цих новинок є продукцією вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

За словами заступника міністра оборони Валерія Чуркіна, з початку 2025 року вже кодифіковано понад 400 одиниць озброєння та військової техніки (ОВТ) українського виробництва, що демонструє стрімке зростання потенціалу національної оборонної промисловості.

Серед зразків ОВТ, які отримали «зелене світло» у квітні, особливу увагу приділено сучасним технологіям. Переважають безпілотні авіаційні комплекси та боєприпаси до них, ефективні засоби радіоелектронної боротьби, а також необхідна автомобільна техніка. Українські зброярі також активно працюють над створенням і випробуванням передових засобів зв’язку та наземних роботизованих комплексів.

Особливим досягненням є те, що з початку року понад 40 кодифікованих зразків безпілотних авіаційних комплексів оснащені керуванням по оптоволокну, що значно підвищує їхню стійкість до ворожих засобів РЕБ та якість передачі даних.

Заступник міністра оборони Валерій Чуркін наголосив на необхідності подальшого технологічного розвитку армії: «Того, що ми маємо сьогодні в арсеналі, замало. Ми мусимо швидше реагувати на виклики, більше вкладатися у технологічну зброю. Кожен ВОП маємо максимально посилити безпілотними системами».

Нагадаємо, Міністерство оборони України у 2024 році допустило до експлуатації понад 330 зразків безпілотних систем українського виробництва. У 2023 році було допущено лише 75 різновидів БпЛА. За словами заступника міністра оборони України Валерія Чуркіна, безпілотні системи займають авангардну позицію в архітектурі озброєнь провідних армій світу.